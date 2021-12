Sardi Uniti D’America: aperta la raccolta fondi su Produzioni dal Basso

prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la campagna di raccolta fondi a favore di Sardi Uniti D’America, il progetto promosso dalla coppia di fidanzati Stefano Floris e Tiziana Nuvoli (Floris&Nu) – entrambi originari della Sardegna – per cercare gli emigrati sardi negli U.S.A.. Cagliari, 13 Dicembre 2021 – È attiva su Produzioni dal Basso , la campagna di raccolta fondi a favore di, il progetto promosso dalla coppia di fidanzati Stefano Floris e Tiziana Nuvoli (Floris&Nu) – entrambi originari della Sardegna – per cercare gli emigrati sardi negli U.S.A..

Floris&Nu non sono nuovi a questo tipo di imprese: già lo scorso gennaio, infatti, avevano intrapreso un lungo viaggio in treno, percorrendo 20.000 chilometri tra Europa e Asia, alla ricerca di connazionali di origine sarda.

La coppia ha attraversato Portogallo, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Danimarca, Germania, Polonia, Russia, Cina e Vietnam e incontrato tanti emigrati che hanno raccontato le loro storie e il loro percorso verso l’integrazione sociale e culturale all’interno del Paese che li ospita.

Dal 21 marzo 2022 per Floris&Nu comincia una nuova sfida: un viaggio di tre mesi – sempre rigorosamente in treno – attraverso gli States, inclusi Alaska e Hawaii. Durante il tragitto, i due ragazzi, seguiti anche dai media regionali e nazionali, documenteranno la vita dei residenti sardi negli U.S.A, da chi ha scelto di vivere nelle grandi città a chi, invece, ha trovato la propria casa tra praterie o montagne.

Al ritorno in Italia, Floris&Nu produrranno due trasmissioni TV, così come accaduto per il precedente viaggio, da cui erano nate “Ovunquesardi”, andata in onda su Videolina, e le 12 puntate dedicate all’impresa trasmesse nell’ambito di “Il Mondo Insieme”, il programma condotto da Licia Colò sull’emittente TV2000.

Contribuendo alla raccolta fondi, sarà possibile aiutare Floris&Nu a sostenere le spese del viaggio e a raccontare, attraverso video, immagini e connessioni live, la vita dei sardi trapiantati negli States.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/sardi-uniti-d-america-sostieni-il-nostro-viaggio-da-record/