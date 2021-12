Sandro Murru Kortezman fa emozionare Cagliari anche a Natale

Ogni giovedì e quindi anche il 16 dicembre 2021 l’appuntamento da non perdere è al Tre Archi Lounge (Viale Armando Diaz, 95) . In questo spazio è console anche per Capodanno, mentre il sabato (e quindi anche il 18 dicembre ’21) è al Lido, sempre a Cagliari ( Viale Lungo Mare Poetto, 41)

Sarebbe già abbastanza, ma chi vuol sorridere trova Murru anche in teatro, domenica 19 dicembre, al nello spettacolo “E’ Viva la Pandemia“. “Sarà una bella esperienza con gli attori Gianni Pili, Toty Resta e Gigi Manca ed il sorriso la farà da padrone”, racconta Murru. “Vi aspettiamo per la ‘Prima’ Domenica 19 dicembre dalle 19.30 al Teatro S.Eulalia Cagliari”.

“Credo di aver prodotto e suonato qualcosa come 250 tracce”, dice sorridendo.