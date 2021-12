San Nicolò d’Arcidano – festeggiamenti di San Nicolò Vescovo

Dieci ex compagne/i di scuola, hanno deciso di organizzare la festa della Leva 1971 e dopo tutto l’impegno, anche in piena pandemia, sono riusciti ad organizzare i festeggiamenti della leva 1971 organizza per domani, lunedì 6 e dopodomani martedì 7 dicembre a San Nicolò D’Arcidano, in concomitanza con i festeggiamenti del Patrono San Niccolò Vescovo.

Per il servizio gastronomico si sono affidati allo Chef Mauro Concas, grande esperto del settore e anche lui membro della leva 1971, oltre che Presidente dell’Associazione Cuochi Provincia Oristano e membro dell’Unione Cuochi Regione Sardegna, Responsabile del DSE Provincia Oristano, Discepolo di August Escoffier e grande conoscitore della Cucina Italiana ed Internazionale.

Inoltre, è stato anche ambasciatore della settimana della Cucina Italiana nel Mondo, oltre che uno dei cuochi che ha cucinato durante il periodo del terremoto ad Amatrice.

Da 10 anni lavora come chef nel Gruppo ITI Hotels e da venti anni è anche un docente della Formazione Regionale e di Stato.