Ritorno al rally di Cannavò, in gara a Sperlonga con HP SPORT

Dopo alcuni anni lontano dai rally, Antonino “Nino” Cannavò, affiancato dallo storico navigatore Fabio Grimaldi, ritorna a gareggiare in un rally questa volta a bordo di una Clio Super 1600 (MotulTech), con i colori di HP Sport RRT dopo un periodo in pista, impegnato nel campionato italiano velocità energie alternative ACI Sport con la Smart elettrica vincendo tra l’altro il titolo di categoria.

Nonostante l’agguerrita concorrenza, il veloce pilota siciliano proverà a portare in alto i colori di HP Sport RRT puntando senza mezzi termini al gradino più alto della Classe.

Queste le parole di Cannavò alla vigilia della gara: “Dopo un lungo periodo di stop non vedo l’ora di entrare di nuovo in abitacolo con l’amico di sempre Fabio Grimaldi. La gara di Sperlonga è una gara veloce ed insidiosa e sono fiducioso che potremmo toglierci belle soddisfazioni. Non è stato semplice essere al via, ma grazie all’aiuto di tutti, sono pronto a mettermi di nuovo in discussione dopo tre anni lontani dai rally”.

La gara in programma in terra pontina è ricca di novità, la prima, riguarda il giorno della gara, sabato 18 dicembre, al posto della domenica come per gli anni passati, questo per agevolare i rientri di piloti e squadre, la seconda, il quartier generale della gara che lascia Sperlonga per approdare nella vicina Fondi. Resta invece immutato il percorso che si snoda lungo il tratto della “Magliana”, per le quattro sfide cronometrate.

advertisement

Il programma prevede il test con le vetture da gara fissato venerdì 17 dicembre (9:30-13:30) in località San Marco nel territorio del comune di Itri. La partenza, sabato 18 dicembre dal parco assistenza ubicato nell’Area Mercato in Via Mola Santa Maria a Fondi alle ore 7:56, successivamente sarà la volta dei quattro passaggi sulla “Magliana” fissati alle ore: 8:30 – 11:49 – 15:08 e 18:27. L’arrivo, sempre a Fondi, previsto alle ore 19:12 (prima vettura).