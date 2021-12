Quartucciu, DomusArt 22, 23 e 28 dicembre 2021: tre appuntamenti sotto l’albero

DomusArt. La Soc. Coop. FORMA E POESIA NEL JAZZ in collaborazione con il Comune di Quartucciu e la Pro Loco di Quartucciu è lieta di presentare MUSIC & FUN, tre appuntamenti sotto l’albero

Quartucciu impreziosisce il calendario degli eventi natalizi con tre spettacoli di alto profilo. Grazie alla già consolidata collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Assessorato alla Cultura e il supporto della Pro Loco cittadina la cooperativa Forma e Poesia nel Jazz propone una mini rassegna dal titolo Music & Fun.

Il 22, 23 e 28 dicembre la DomusArt nel centro cittadino diventa lo spazio ideale per accogliere spettacoli musicali e di cabaret.

Music & Fun punta i riflettori sulla nuova musica cantautorale e pop italiana, ospitando il 22 dicembre il cantautore Scarda; il 23 dicembre sarà la nuovissima stand-up comedy al femminile a calcare il palco allestito alla DomusArt, ospitando Laura Formenti direttamente da Roma; infine, il 28 dicembre, spazio nuovamente alla musica con il concerto di due musicisti sardi innamorati del Sud America, Carlo Doneddu e Vanessa Bissiri.

Gli spettacoli, tutti ad ingresso gratuito, iniziano alle ore 20:00 GLI OSPITI DI MUSIC & FUN

SCARDA

Bomboniere Tour

Scarda – al secolo Domenico Scardamaglio, nato a Napoli il 16 marzo 1986 – è un cantautore gentile, poetico e con la barba. Nel 2014 pubblica il suo album d’esordio “I piedi sul Cruscotto”. Scrive e firma le title-track del trittico cinematografico “Smetto Quando Voglio”.

Calabrese di lunga adozione (Vibo Valentia), nel 2017 firma con la neonata Bianca Dischi che il 19 ottobre 2018 pubblica il suo secondo album “Tormentone”. “Tormentone” diventa anche un lungo tour di oltre 50 date in giro per l’Italia.

“Bomboniere”, il suo terzo album, uscito a giugno di quest’anno conferma le grandi capacità espressive e autoriali di uno dei più interessanti nuovi cantautori della musica italiana.

Il concerto sarà aperto dal cantautore Modigliani che proporrà alcuni brani tratti dal suo album di debutto “Uno”.

22 Dicembre 2021 _ ore 20:00 DomusArt – Quartucciu Ingresso gratuito

LAURA FORMENTI

Brava (per essere una pugile)

Laura racconta così il suo spettacolo: “Partiamo dal finale. Di solito è il pubblico che a fine spettacolo ti dice brava. Questo spettacolo invece comincia dalla coda: se bravo impari a dirtelo tu, da solo, se quello è il punto di partenza cosa c’è alla fine? Alla fine c’è l’inizio: c’è la vita in un paese di 5074 abitanti, la paura di vedere le proprie ginocchia invecchiare, il sesto senso femminile: il senso di colpa, l’avvincente scoperta del sesso sui libri di scienze… Insomma sveglie all’alba, colpi bassi, scale interminabili e un sacco di cazzotti in faccia…. ma almeno con la consapevolezza che sei brava (per essere un pugile).”

23 Dicembre 2021 _ ore 20:00 DomusArt – Quartucciu Ingresso gratuito

CARLO DONEDDU E VANESSA BISSIRI

Duotrio live

Carlo Doneddu e Vanessa Bissiri sono due musicisti sardi che da anni risiedono fra la Sardegna e Barcellona. Entrambi fanno parte di diversi progetti musicali personali legati principalmente al mondo della canzone d’autore e della world music.

Duotrio è un duo ma è anche un trio, c’è un terzo integrante silenzioso (ma non troppo) che li ha spinti a frugare tra le loro canzoni preferite, viaggiando soprattutto per il Sud-America attraverso gli omaggi a Marta Gomez, Joan Quintero, Marisa Monte, Caetano Veloso e alcuni brani originali del duo.

28 Dicembre 2021 _ ore 20:00 DomusArt – Quartucciu Ingresso gratuito

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 388.3899755 o 347.1340958 L’ingresso è consentito ai soli possessori di Super Green Pass

MUSIC & FUN è organizzato dalla Soc. Coop. Forma e Poesia nel Jazz in collaborazione con il Comune di Quartucciu e la Proloco di Quartucciu