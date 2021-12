Quanto hanno guadagnato e guadagnano i Big Pharma, specialmente rispetto alla percentuale di persone vaccinate nel mondo? Se andate a dare un’occhiata alle inchieste dell’ONG People’s Vaccine Alliance (PVA) la risposta non è scontata e non ha a che fare soltanto con un calcolo immediato di percentuali. Secondo l’ONG, che ha raccolto i dati dall’inizio della pandemia, Pfizer e Moderna sono arrivati a guadagnare circa 1000 dollari al secondo, quindi 65.000 dollari al minuto, per un totale di 93,5 milioni al giorno. Anche le cifre di Astrazeneca e J&J non vanno tanto lontano, considerando l’analisi dei dati raccolti da Visual Capitalist, l’azienda J&J è la prima tra i leader farmaceutici e tra le aziende più influenti nel 2021 che vale 428,7 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. e non sorprende affatto vedere che al terzo posto c’è Pfizer con una crescita operativa dell’86% dal 2020.

Eppure, a guardare i loro numeri, solo il 16 % della popolazione mondiale ha completato il ciclo vaccinale. In pratica c’è una copertura vaccinale del 98% nei Paesi ad alto reddito contro una copertura vaccinale che non arriva nemmeno al 5% nei Paesi a medio-basso reddito. E la popolazione dell’ Unione Africana è tre volte quella dell’Unione Europea.

Fino a qui questi dati sembrano paradossali e fuorvianti. Ma facciamo un passo indietro. Secondo il report di PVA nel 2020, durante l’assemblea generale delle nazioni unite, 16 aziende farmaceutiche americane, europee e giapponesi, hanno stilato insieme alla fondazione gates una dichiarazione di equità per la distribuzione dei vaccini e delle terapie anticovid. Infatti dalla dichiarazione (LINK) del 30 settembre 2020 si legge che le “compagnie si impegnano per una distribuzione equa dei prodotti e nel sostenere meccanismi mondiali come COVAX. L’orientamento è quello di “support evidence-based prioritization so that health care workers, highrisk individuals, and other priority groups identified by WHO and other health authorities are protected for the duration of the pandemic, regardless of the country they live in”. In sostanza la dichiarazione sottolinea le linee di un sistema di produzione e di distribuzione equa dei vaccini e di tutto il supporto sanitario necessario. Più avanti però si legge che si sostiene l’equità di distribuzione riconoscendo che le nazioni sovrane hanno l’autorità decisionale finale. Questa frase, queste due righe, non possono passare inosservate e sembrare formalmente normali, perché vanno a ribaltare tutto quanto detto in precedenza nella dichiarazione e ad amplificare da principio il divario economico-sanitario tra i Paesi ad alto reddito rispetti a quelli a medio-basso reddito.

Nel 2021, rispetto agli accordi bilaterali con i singoli Paesi e l’UE, Moderna ha venduto il 93,5% delle sue dosi ai Paesi ad alto reddito. Al contrario, AstraZeneca ha venduto il 32,5% delle sue dosi ai paesi ad alto reddito. Johnson & Johnson ha venduto l’87 percento delle sue dosi ai paesi ad alto reddito quest’anno e solo il 3% delle sue dosi ai paesi a basso e medio reddito, mentre pfizer/BioNTech ha venduto il 67 percento delle loro dosi ai paesi ad alto reddito, o 8 volte di più di quanto venduto a reddito medio-basso.