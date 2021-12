Prossime date del museo itinerante dedicato ad Andrea Parodi

Continua il viaggio del museo itinerante dedicato ad Andrea Parodi, che sta toccando in questi giorni diverse località sarde. Ecco le tappe: il 26 dicembre a Porto Torres, il 27 a Cagliari (in occasione dell’evento “Musas e Terras”), il 28 a Marrubiu, il 30 a Morgongiori, il 31 a Bitti, sempre a ingresso gratuito.

Si tratta di un percorso multimediale per valorizzare e documentare l’attività di Parodi, per anni voce e leader dei Tazenda e poi artista solista che ha incentivato e promosso la cultura popolare, in particolare quella sarda.

Il museo è una delle numerose creazioni della Fondazione Andrea Parodi, nata nel 2009 per tutelare e promuovere l’immagine e le opere dell’artista sardo-ligure, scomparso prematuramente il 17 ottobre 2006. La fruizione dei contenuti viene offerta gratuitamente per rendere l’opera artistica di Andrea Parodi e la cultura in generale una ricchezza da percepire come bene comune da tutelare

La prima apertura del museo è avvenuta il 2 aprile 2011 all’Antico Palazzo di Città di Cagliari, che l’ha ospitato per 10 mesi. Successivamente si sono susseguite diverse località. Vista la grande affluenza e l’affetto ricevuto dai tanti visitatori, la Fondazione ha realizzato una originale versione itinerante dell’installazione, che permette di visitarla direttamente nei propri paesi e città. L’allestimento del museo mobile ha visto la collaborazione di affermati professionisti del settore, tra cui il regista multimediale Francesco Casu e l’architetto Olindo Merone.

Nel corso del 2021 il museo è stato ospitato in vari altri luoghi sia in Sardegna che fuori Sardegna. Tra questi la stessa Porto Torres a fine luglio in occasione della manifestazione “SonoS”, dedicata proprio ad Andrea Parodi, poi a Fiorano Modenese, in Emilia Romagna, e in un piccolo paese del Piemonte, Coumboscuro, centro vivissimo per la conservazione e lo studio della lingua occitana, che è stata oggetto di interesse e di interpretazione anche da parte di Parodi stesso, oltre che di altri grandi artisti come Fabrizio De André.

Attualmente la sede provvisoria del Museo, grazie al Comune di Porto Torres, è a Porto Torres nel Palazzo del Marchese. È comunque intenzione della Fondazione trovare prossimamente una sede che possa ospitare la struttura fissa.

Il Museo Andrea Parodi è stato realizzato grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Fondatore della Fondazione) e la sua circuitazione è possibile grazie al supporto della Regione stessa e della Fondazione di Sardegna.