Presentazione del libro controverso “Vampiri Urbani” di Paolo Lubinu.

Presentazione del libro “Vampiri Urbani” di Paolo Lubinu.

3 dicembre 2021 a Ossi da Alex Bar, ore 19:30.

Saranno presenti assieme all’autore:

Mary Jo Intermontes Cherchi

Francesca Arca

Manuela Muzzu



Catartica Edizioni in collaborazione con la Biblioteca Comunale Di Ossi e Alex Bar Evento organizzato dain collaborazione con la

Vampiri Urbani, uscito per Catartica Edizioni (collana Urban Jungle) il 15 ottobre scorso, è la nuova opera letteraria firmata dal sassarese Paolo Lubinu. Dopo aver conquistato gli scaffali delle librerie, "Vampiri Urbani" sarà promosso in varie località dell'isola. Venerdì 3 dicembre l'autore sarà ospite a Ossi, presso l'Alex Bar.

Il libro

Essere un vampiro, un mostro, è l’unica vera chance di libertà rimasta al mondo, ma bisogna vivere a New Orleans per capirlo.

New Orleans è il quartiere dei disagiati, degli immigrati, dei pazzi ed è molto probabile che sia nella tua città: qui potrai conoscere Denise, una mayasa buona che regala sogni paradisiaci ai tossici in overdose e alle prostitute o ai trans “che non ne possono più della vita e dei cazzi degli altri”.

Potrai conoscere Eva, Signorina, Porcello e altri gentili antisociali che ti aiuteranno a cambiare, a trasformarti, a essere il geniale mostro che sei.

Casomai fossi interessato, nel quartiere c’è una speciale agenzia funebre che offre funerali e sepolture anticipate a depressi cronici e sognatori molesti: perché bisogna lasciarsi seppellire almeno una volta per essere liberi. Perciò, se non credi tanto nell’ordine e nella vacua normalità sarai sempre il benvenuto. Altrimenti è meglio non mettere mai piede a New Orleans.