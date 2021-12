Portovesme: richiesto tavolo tecnico per costo energia

GIAGONI E LUNESU (LEGA): “SULLA QUESTIONE PORTOVESME SALVINI HA GIA’ RICHIESTO LA CONVOCAZIONE URGENTE DI UN TAVOLO TECNICO PER ABBATTIMENTO COSTO ENERGIA!”

Cagliari, 21 dicembre 2021

“Una grande azienda come la Portovesme s.r.l. è andata in crisi a causa del costo dell’energia troppo alto vedendosi costretta a chiudere temporaneamente una parte dello stabilimento. Nello specifico si sono bloccate le produzioni di zinco, vale a dire quelle che necessitano di un maggior consumo di energia per arrivare alla fine del ciclo produttivo.

Purtroppo se il vertiginoso aumento del costo energia dovesse proseguire a tali inaccettabili ritmi la situazione si aggraverebbe ulteriormente e non è da escludere che potrebbero essere coinvolte dalla sospensione anche altre parti dello stabilimento.

Oggi non vogliamo solo esprimere la nostra massima vicinanza e solidarietà a tutti i lavoratori coinvolti da questo temporaneo stop dell’attività e alle rispettive famiglie, ma vogliamo anche ribadire il massimo impegno del nostro partito ai fini di una tempestiva riduzione del costo dell’energia. Un’azione per il quale il nostro leader Matteo Salvini ha già chiesto la convocazione urgente di un tavolo tecnico.”

Così Dario Giagoni coordinatore regionale Lega Salvini Sardegna e la Senatrice del Gruppo Lega-Psd’Az Lina Lunesu.