Ploaghe. Dalla Regione 385mila euro per la Chiesa di Valverde e per la scuola media

Due buone notizie per Ploaghe, riguardano la Chiesa di Valverde e la Scuola media che saranno presto interessati da lavori di recupero e messa in sicurezza grazie ad altrettanti finanziamenti regionali. La giunta regionale su proposta dell’assessorato alla Cultura e all’istruzione ha infatti approvato nei giorni scorsi le delibere con i relativi programmi di interventi.

“In diverse occasioni avevo evidenziato la necessità di intervenire con risorse specificatamente destinate alla Chiesa di Valverde e all’Istituto comprensivo – afferma il consigliere regionale del gruppo UDC cambiamo! Gianfilippo Sechi.

“Per quanto riguarda la Chiesa sono stati assegnati 160 mila euro che consentiranno di eseguire i lavori per il ripristino della facciata, attraverso la pulizia ed il recupero degli elementi che presentano attualmente uno stato di degrado. Le infiltrazioni di acqua piovana hanno creato infatti problemi di umidità e saranno necessari ulteriori interventi e indagini sullo stato della copertura oltre al ripristino degli intonaci interni sulle pareti e sulle volte. Sarà anche l’occasione per verificare la presenza di eventuali elementi di decorazione muraria preesistente.

La Chiesa venne ricostruita negli anni 30 del novecento e ormai da tempo necessitava di urgenti interventi di manutenzione e messa in sicurezza che ora potranno finalmente essere realizzati.

La scuola media invece sarà interessata da importanti lavori di adeguamento dei locali e per questo beneficerà di un finanziamento di 225 mila euro, di cui 100 mila riferiti all’annualità 2022 e 125 mila al 2023.

L’istituto aveva già ottenuto dei fondi attraverso il programma di edilizia scolastica Iscol@ che aveva consentito un sensibile miglioramento della fruibilità dei locali stessi. Le risorse non avevano però permesso di raggiungere tutti gli obiettivi fissati e dunque si è reso necessario richiedere un ulteriore stanziamento. Con i 225 mila euro si copriranno tutte le esigenze strutturali non coperte dai precedenti interventi e si migliorerà anche l’autonomia energetica della scuola. Verranno sostituite le finestre delle aule didattiche del primo piano, saranno posizionate delle tende ombreggianti con caratteristiche ignifughe, sarà verificato e rifatto l’impianto di sollevamento ed immissione in fognatura delle acque reflue. La somma stanziata garantirà anche la possibilità di incrementare la fornitura di arredi dei tre plessi scolastici dell’istituto comprensivo, per un totale in questo caso di circa 40 mila euro.

“Tutti questi interventi – prosegue il consigliere Gianfilippo Sechi, si aggiungono a quelli già annunciati le scorse settimane e contenuti in tre diversi emendamenti da me presentati, per un totale di 850 mila euro, per la Chiesa di San Pietro Apostolo, per la Casa Comunale e per il campo di calcetto “Massimo Mura”. In totale – conclude Sechi – Ploaghe ha quindi beneficiato di circa 1 milione e 200 mila euro che saranno utilizzati per importanti interventi che il paese attendeva da tempo.”

Gianfilippo Sechi (UDC Cambiamo!)