Pirri. Deviazione fermate bus

In occasione della manifestazione “Curri a Pirri po Santu Stevini“, è istituito un divieto di transito al traffico veicolare in via Delle Fosse Ardeatine, via Watt, via Della Resistenza, via Murat, via Risorgimento e aree limitrofe, pertanto domenica 26/12/2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, le linee 1 e 15 subiranno le seguenti variazioni temporanee di percorso.

LINEA 1

Direzione Via Gioia: I bus, giunti in via Gioia, svolteranno a destra in Via Vesalio e, raggiunta la rotatoria dopo il passaggio a livello, effettueranno giro di volta per riprendere il percorso ordinario in Via Vesalio.

Direzione Brotzu: percorso regolare.

LINEA 15

Direzione via Delle Fosse Ardeatine: I bus, giunti in via Risorgimento, potrebbero avere una breve interruzione al transito al passaggio degli atleti nelle intersezioni con via Berchet e via Curtatone, giunti all’intersezione con la Piazza Italia, svolteranno a sinistra in via Balilla da dove riprenderanno il percorso ordinario che prevedrà una sosta tecnica in prossimità della fermata Santa Maria Chiara (ang. via Fabio Filzi).

FERMATE

Sono soppresse le fermate in via Del Canneto, via Poerio, via Murat, via S. Martino, via Risorgimento, via Della Resistenza, via Delle fosse Ardeatine.

Verranno effettuate tutte le fermate presenti nella deviazione di percorso.