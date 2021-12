Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei. Domani a Sant’Antioco sipario sul 17° Festival del Cortometraggio

Quest’anno ha vinto invece il premio speciale della giuria per la sceneggiatura al Sundance Film Festival e come miglior cortometraggio straniero al Valladolid International Film Festival, The criminals ; il film di Serhat Karaaslan (Turchia, 2021, 24′) è ambientato in un paese della Turchia, dove una giovane coppia cerca privacy. I due vengono rifiutati da un albergo perché non hanno il certificato di matrimonio. Quando pensano di avere trovato una soluzione, la situazione sfugge di mano.

Boushra, una delle giovani ragazze siriane che in Libano raccolgono patate, dopo una lunga giornata di lavoro nei campi torna a casa per scoprire che proprio quel giorno la sua adolescenza sta per finire. È la trama di Trumpets in the sky , del regista, sceneggiatore e produttore palestinese Rakan Mayasi (Palestina/Libano, 2021, 15′). Menzione d’onore al Toronto film festival 2021.