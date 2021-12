Passaggi d’Autore: giro di boa, domani a Sant’Antioco per il 17° Festival del Cortometraggio

Giro di boa, domani (lunedì 6) a Sant'Antioco per la diciassettesima edizione di Passaggi d'Autore - Intrecci mediterranei, il festival del cortometraggio in pieno svolgimento da venerdì scorso a mercoledì 8 nella cittadina costiera del Sud Sardegna.



L’agenda di appuntamenti è aperta alle 10.30, nel consueto spazio dell’Aula Consiliare del Comune, da Corto Ambiente, la sezione del festival dedicata ai più giovani, quest’anno incentrata sui temi dello spreco alimentare e dei sistemi alimentari sostenibili. Tre i cortometraggi in visione riservata agli studenti dell’istituto IPIA “Emanuela Loi” di Sant’Antioco con indirizzo Enogastronomico.

Regista cinematografico e attivista ambientale, Lorenzo Ci firma Una zuppa contro lo spreco (Italia, 2018, 9′), documentario sulla Disco Soupe Firenze, nata nel 2017 grazie a SenzaSpreco e dis.forme che, ispirandosi all’omonimo movimento internazionale, propongono eventi durante i quali, a ritmo di musica, si cucina e poi si mangia del cibo perfettamente commestibile ma che sarebbe stato buttato via, alimenti invenduti e donati dagli esercenti dell’area attorno all’evento.

Zero spreco (Italia, 2015, 7′), di Michele Tozzi, utilizza invece la leggerezza di linguaggio del cinema d’animazione per parlare con efficacia ai ragazzi di un tema così importante per il mondo contemporaneo qual è la lotta agli sprechi alimentari. Completa il trittico di corti sul cibo, bene prezioso troppo spesso sprecato, il documentario di Elena Collini Storie da non sprecare (Italia, 13′). Secondo l’ONU nelle case viene buttato l’undici per cento del cibo acquistato, e tutta la filiera alimentare è poco virtuosa, con un costo per l’ambiente altissimo. Crescono però anche le attività contro il food waste: storie da non sprecare, appunto.

Al termine delle proiezioni, gli studenti incontreranno Gianfranco Massa, cofondatore dell’Accademia Enogastronomica Casa Puddu, ora COI-Accademia Enogastronomica, e lo chef Francesco Vitale.

Alle 13 nuovo appuntamento della serie Passeggiando con gli autori in streaming sui canali Facebook e Youtube del festival con Marta Bulgherini, collegata con i suoi ospiti, in questo caso, dall’istmo di Sant’Antioco.

Nel tardo pomeriggio, alle 18, si torna nell’Aula Consiliare del Comune dove il teorico dei media e studioso di sperimentazione audiovisiva Bruno Di Marino, ospite di casa al festival Passaggi d’Autore, conduce Una camera per due: un approfondimento sui videoclip di Bendo , il collettivo registico milanese formato da Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra nel 2017 nell’ambito dei video musicali e sbarcato poi anche nel mondo del commercial.

Chiusura di serata con il primo dei due momenti dedicati alla cinematografia della regista e documentarista Antonietta De Lillo: la proiezione, alle 21.30, di Metamorfosi Napoletane (57′), l’unione del primo ritratto realizzato dalla cineasta partenopea nel 1993, Promessi Sposi, e del più recente Il Signor Rotpeter, il suo primo ritratto fantasy, presentato alla settantaquattresima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2017; due conversazioni profondamente diverse, una con personaggi realmente esistenti (due promessi sposi dei nostri giorni), l’altra con un personaggio inventato e ispirato a un racconto di Kafka (una scimmia diventata uomo, impersonata nel film da Marina Confalone, Nastro d’Argento speciale per questa interpretazione), ma unite dalla necessità dei loro protagonisti di effettuare una trasformazione radicale su se stessi, una metamorfosi, appunto.



Anticipazioni sulla giornata di martedì 7 dicembre

Anche la giornata di martedì (7 dicembre) prenderà il via con uno spazio dedicato alla scuola: in programma la presentazione, alle 10 in videoconferenza, del laboratorio Cinarts tenuto dall’artista e animatrice Beatrice Pucci con gli studenti dell’istituto secondario di primo grado dell’I.G. Sant’Antioco-Calasetta.

Alle 11, sempre in videoconferenza, Antonietta De Lillo racconterà il suo percorso artistico lungo oltre trentacinque anni.

Alle 13 nuovo live streaming di Passeggiando con gli autori, con Marta Bulgherini e ospiti del festival, martedì in collegamento dalla Piazza De Gasperi.

Alle 18.30 focus sulle webseries a cura dell’esperta di cinema e media digitali Giusy Mandalà. L’ospite di quest’anno è Andrea Sgaravatti, Ceo della casa di produzione Brandon Box, che presenterà The Ride, la prima series di BrandonTV, del 2019.

Serata tutta nel segno del Festival du court métrage de Clermont-Ferrand , con cinque cortometraggi in arrivo dal festival transalpino, in visione a partire dalle 21.30: The Trees di Ramzi Baschour (Libano, 2018, 23′), Maalbee di Ismael Joffroy Chandoutis (Francia, 2018, 16′), Dalej jest dzień (Beyond Is the Day) di Damian Kocur (Polonia, 2018, 26′), Sestre di Katarina Rešek (Slovenia, 2016, 24′), e Traces di Hugo Frassetto e Sophie Tavert Macian (Francia, 2018, 14′). Il festival di Clermont-Ferrand porta in dote a Passaggi d’Autore – Intrecci Mediterranei anche un Programme Enfant: una selezione di film d’animazione di diversi Paesi per bambini dai 4 ai 10 anni, anche questi visibili on demand sulla piattaforma online.passaggidautore.it .

Tutti gli appuntamenti in programma sono a ingresso gratuito e si terranno nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19, con accesso consentito solo ai possessori di green pass.

Informazioni e aggiornamenti sul sito www.passaggidautore.it e alla pagina www.facebook.com/passaggidautore .

La diciassettesima edizione di Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Sant’Antioco, della Fondazione Sardegna Film Commission e della Fondazione di Sardegna, con il patrocinio del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e della Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna, dell’Unicef-Italia e del Touring Club Italiano.

