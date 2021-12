Partono i primi appuntamenti del Natale in Marmilla

Anche in Marmilla sono giorni di attesa. Attesa per gli alunni, oramai prossimi alle vacanze, attese per le famiglie, pronte a radunarsi in occasione della festa, appunto, più attesa dell’anno.

Aspettando dunque le iniziative natalizie, che da giovedì 23 sino all’Epifania animeranno anche i diciotto comuni dell’Unione Marmilla, da oggi, lunedì 20 dicembre, a mercoledì 22 dicembre, amministrazioni, associazioni e volontari iniziano a proporre i primi appuntamenti fra luci, aggregazione, musica e spettacolo.

USSARAMANNA Oggi prende il via la rassegna “Natale Insieme”, organizzata da Comune e Pro loco. Questo pomeriggio alle 16 gli zampognari per le vie del paese. Domani, 21 dicembre, alla stessa ora nell’oratorio parrocchiale “Aspettando il Natale” con l’animazione per i bambini grazie all’associazione “Mind Your Mind”. Mercoledì 22 dicembre alle 18 una castagnata nel piazzale della chiesa.

SIDDI Domani 21 dicembre sull’altopiano della Giara spazio invece alla magia e alle suggestioni del solstizio d’estate con l’iniziativa “Luci del mito”, grazie alla cooperativa Villa Silli, con sottotitolo “Il solstizio d’inverno nei siti archeologici della Marmilla”. Gli organizzatori hanno annunciato: “L’altopiano di Siddi, il nuraghe Sa Fogaia e la tomba dei giganti Sa Domu ‘e S’Orcu diverranno i luoghi dove discorrere dei miti di Luxia Arrabiosa, de is aneddas, dei tragitti solstiziali ed equinoziali del sole e delle sue gallerie e di tanto altro ancora. Miti locali, personaggi, storie e racconti tradizionali con un profondo significato per le popolazioni, che li hanno creati e tramandati”. Domani alle 11 ritrovo sull’altopiano di Siddi, all’ingresso degli stradelli e controllo del green pass. Poi ci si sposterà verso la zona sud del pianoro basaltico, dove avranno inizio racconto e attività esperienziale. Alle 12 pranzo al sacco nel parco naturalistico Sa Fogaia e alle 14 ripresa delle attività nella tomba dei giganti e nel nuraghe Sa Fogaia.

LUNAMATRONA Domani 21 dicembre per “Il nostro Natale” di Comune, Pro loco e associazioni “Duvulga” e “Boxis de Luna” al mattino zampognari e launeddas per le vie del paese.

SANLURI Domani, martedì 21 dicembre, alle 16 nei locali del castello per i bambini dai 3 ai 6 anni “Un castello da fiaba” con visita, laboratorio e merenda.

VILLANOVAFORRU Mercoledì 22 dicembre prosegue il cartellone di “Villanovaforru Paese Natale” di Comune, Pro loco, cooperativa Turismo in Marmilla e associazioni locali con alle 11 nella biblioteca comunale la presentazione del libro “La civiltà nuragica per i più piccoli dall’Età del Bronzo all’Età del Ferro” con l’autore Nicola Dessì, che incontrerà le scuole.

SEGARIU Dopo il villaggio di Babbo Natale dello scorso fine settimana, mercoledì 22 dicembre per “Aspettando il Natale” con Comune e Pro loco distribuzione di dolci a grandi e piccini.

TURRI Scadono alle ore 13,30 di mercoledì 22 dicembre i termini per la presentazione delle domande per i contributi concessi dal Comune alle famiglie per la promozione della lettura. Un bel regalo di Natale, che l’amministrazione ha scelto di fare ai suoi cittadini in occasione delle feste. I beneficiari del contributo alla lettura sono i nuclei familiari residenti con minori in età prescolare e scolare frequentanti la scuola secondaria di secondo grado che non abbiano superato il diciottesimo anno di età. I fondi saranno erogati per l’acquisto di materiale librario: libri, abbonamenti a riviste, anche in formato digitale, giornali strettamente attinenti l’età e le passioni del ragazzo beneficiario. Per la fascia di età 0/3 anni possono essere rendicontati anche giochi interattivi /educativi. Il contributo verrà corrisposto alla famiglia a rendicontazione della spesa sostenuta previa presentazione di fatture quietanziate, scontrini parlanti e abbonamenti, e sarà suddivisa per nucleo famigliare residente e fino alla somma di 40 euro a minore. Sono ammessi al contributo gli acquisti fatti dal 01 dicembre 2021 al 21 dicembre 2021. A discrezione del singolo nucleo familiare, l’amministrazione comunale si rende disponibile a far consegnare il “materiale librario” da “Babbo Natale” il 23 dicembre 2021. Sarà pero necessario che un referente del nucleo familiare recapiti presso il municipio il materiale già impacchettato completo di etichetta con nome del bambino/ragazzo pronto alla consegna entro il 22 dicembre 2021.