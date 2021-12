Oristano. Lunedì 27 Dicembre ultimo appuntamento musicale del 2021

Coro Gospel: Lunedì 27 dicembre all’Auditorium San Domenico, alle ore 21.00 si terrà l’ultimo appuntamento musicale del 2021 a cura dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino”.

La chiusura della 47^ Stagione Concertistica sarà affidata al Coro Gospel “Loving Star” di Oristano.

Il concerto è organizzato con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Oristano.

Prezzo del biglietto € 5,00

Biglietteria all’ Auditorium San Domenico dalle ore 20.00

Info utili: Vi consigliamo, in osservanza alle norme anti assembramento e per potervi accogliere in totale sicurezza, di arrivare con almeno 30 minuti di anticipo.

N.B. L’ingresso sarà consentito SOLO a coloro che esibiranno all’ingresso il GREEN PASS RAFFORZATO.

Mail: info@enteconcertioristano.it Sito: www.enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti Oristano

Il Coro Gospel Loving Star di Oristano è nato nel 2004 e dopo soli 2 anni ha iniziato un’intensa attività concertistica che ha visto la corale, costituita da circa 25 donne, esibirsi in diversi teatri e centri importanti della Sardegna tra quali il Teatro Garau di Oristano e nelle più importanti manifestazioni regionali.

Il Coro Gospel Loving Star nel 2021 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento e Premio di II° Laureato al Concorso Internazionale MOSCOW SOUND 2021, il più importante concorso canoro della Russia, che ha visto la partecipazione di 346 corali provenienti da tutto il mondo.

Il coro è diretto fin dalla sua nascita dal M° Salvatore Saba.