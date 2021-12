Oristano: convegno sul PNRR per comunità locali, il 3 dicembre al Teatro Garau

Il 3 dicembre al Teatro Garau si terrà il convegno sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove esperti da tutta Italia parleranno del PNRR e delle prospettive per le comunità locali.

“Il PNRR e la generazione di valore pubblico” è il titolo del convegno organizzato dall’Unione dei Comuni del Barigadu, Sinis Terra dei Giganti, Monte Linas – Dune di Piscinas, dei Fenici, Bassa Valle del Tirso e del Grighine, Guilcer, Terre del Campidano, Alta Marmilla e Montiferru e Alto Campidano.

“È un incontro necessario per avere una visione chiara di una materia che è fondamentale conoscere alla perfezione per non perdere neppure un euro di risorse indispensabili alla ripresa economica dei territori – dicono il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore al Bilancio Angelo Angioi –. Ed è rilevante che finalmente ci sia un coinvolgimento totale dei comuni del circondario perché la vecchia abitudine di agire isolati non ha mai dato frutti. Solo stando uniti si può davvero puntare ad uno sviluppo omogeneo che coinvolga tutta la popolazione”.

I lavori si apriranno alle 9 per concludersi alle 17, nel corso della giornata verranno affrontati tutti i temi cruciali del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia e dagli altri paesi dell’Unione Europea per accedere alle risorse economiche dell’UE per riparare i danni economici e sociali causati dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Materia complessa contenuta in un documento di oltre 260 pagine, con una struttura articolata che richiede approfondimenti autorevoli da persone competenti.

Enrico Gagliardo Deidda, Professore ordinario di Performance, Anticorruzione e Valore pubblico Università di Ferrara interverrà sui Modelli di governance e metodologie di misurazione. Francesca Meda, Ricercatrice Cergas – Sda Bocconi School of Management Governance e riparto del Pnrr per il SSN si occuperà dei possibili coinvolgimenti dei territori. Francesco Radicetti, Capo Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione parlerà degli strumenti legislativi per la realizzazione delle misure previste dal Piano.

Alle 12 si aprirà il dibattito

Alla ripresa pomeridiana prenderà la parola per primo Piero Pelizzaro, Chief Resilience Officer Comune di Milano, del Gruppo di lavoro PNRR milanese, che affronterà il tema dal punto di vista delle piccole comunità e della governance del Pnrr. Sarà poi la volta di Diego Corrias, esperto di politiche di coesione comunitarie e nazionali, gestione di programmi e progetti UE per Pubbliche Amministrazioni che spigherà come passare dall’opportunità al metodo e quali strumenti utilizzare per una gestione efficace dei progetti. Dopo il dibattito sugli interventi del pomeriggio, Paolo Deidda, Consulente Dasein e Responsabile della sede Sardegna parlerà delle prospettive del PNRR e concluderà i lavori.

L’incontro è patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Oristano che ha messo a disposizione il Teatro Garau.