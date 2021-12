Oristano: appalto aggiudicato per la riqualificazione di Piazza Ungheria

Il Comune di Oristano ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto per la riqualificazione di Piazza Ungheria.

“La piazza della stazione sarà riqualificata attraverso un insieme di opere che conferiranno all’area un aspetto rinnovato e una nuova fruibilità all’insegna della funzionalità e dell’efficienza” Andrea Lutzu, sindaco_

L’appalto è stato aggiudicato in via provvisoria, in attesa delle consuete verifiche che precedono l’avvio dei lavori previsto per l’inizio del 2022, all’impresa Spano legnami di Bortigiadas che ha presentato un ribasso del ribasso del 18,546% e pertanto per un importo di 373 mila 291 euro oltre oneri sicurezza e Iva.

La riqualificazione della Piazza Ungheria rientra nel Progetto di Sviluppo Territoriale “Viaggio nella Terra dei Giganti” di cui l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti è soggetto attuatore. L’Accordo di Programma Quadro, prevede la partecipazione della Regione Sardegna, del Comune e della Provincia di Oristano.

“Il progetto punta a far compiere un deciso passo avanti nella mobilità integrata, trasformando la piazza Ungheria in un punto di riferimento unico per gli spostamenti in uscita e in entrata nella città e verso l’interno della stessa cerchia urbana – precisa il Sindaco Lutzu -. Oltre a rendere più ampia e articolata la possibilità di usufruire dei mezzi pubblici per i collegamenti con gli altri centri urbani dell’isola e quindi di agevolare il flusso turistico in arrivo dai porti e aeroporti della Sardegna e quello regionale composto in maggioranza da studenti e lavoratori, si punta a snellire il traffico locale grazie alla razionalizzazione degli spazi della piazza”.

“Ci saranno evidenti ricadute positive anche sul resto della città – aggiunge l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna –. L’utilizzo intelligente degli spazi della Piazza Ungheria agevolerà la scorrevolezza del traffico urbano alleggerendo il peso che ora grava quasi esclusivamente nelle zone del centro”.

“Il progetto riesce a integrare perfettamente le esigenze di efficienza ed estetica che non sempre vanno di pari passo – evidenzia l’Assessore all’Urbanistica Gianfranco Licheri –. Questo progetto tiene conto del fatto che una città che vuole crescere e svilupparsi in ogni settore, sia turistico sia commerciale, deve offrire contemporaneamente bellezza e funzionalità”.

Le opere in progetto consentiranno di realizzare una separazione tra i percorsi pedonali e carrabili, prevedendo un’ampia zona d’accoglienza con zone verdi e panche, spazi per parcheggi dei taxi, bike sharing, stalli per disabili e kiss&ride (stalli di sosta breve dove è possibile salutare “nel tempo di un bacio” chi è in partenza o in arrivo), oltre ad un numero sufficiente di stalli per la sosta breve a servizio delle attività commerciali presenti nell’area.