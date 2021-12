Open Mic e Shakespeare in sardo per la 3giorni di Sardegna Teatro

Ricomincio da tre” si svolgerà lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 dicembre, durante i quali il Teatro Massimo di Cagliari sarà abitato da una Garage Sale: alcuni oggetti unici, iconici di alcune produzioni teatrali avvenute nei 12 anni di gestione di Sardegna Teatro organizza tre giorni di festa. L’evento “, durante i quali ilsarà abitato da una: alcuni oggetti unici, iconici di alcune produzioni teatrali avvenute nei 12 anni di gestione di Sardegna Teatro , saranno esposti e messi in vendita, per tutte e tre i giorni dalle 17.

Il Concept

Ricomincio da tre è un noto film di e con Massimo Troisi dove il protagonista si trova a dover affrontare una trafila di sventure e imprevisti, ma non si lascia schiacciare dagli eventi, anzi riparte con nuove consapevolezze, una peculiare leggerezza e la coscienza di non dover ripartire da capo, ma di avere già ottenuto delle conquiste.

Così Sardegna Teatro lascia il Teatro Massimo, portando con sé tanti successi, modelli di buone pratiche e di un lavoro culturale che ha generato esempi virtuosi e continua a affondare le radici sulla contemporaneità.

Programma

Lunedì 6 alle ore 17.30 – evento live, in collaborazione con la Libreria Edumondo, che sarà proiettato anche in live-streaming sul profilo fb di Sardegna Teatro – Roberta Franceschinelli (project manager del gruppo Unipol) presenta il suo libro “Spazi del possibile: I nuovi luoghi della cultura e le opportunità della rigenerazione” (FrancoAngeli, 2021), in dialogo con Mauro Tuzzolino, autore di “Modo proximo. I giovani e la crisi del post-covid” (Arkadia, 2021) e Paola Serrittu (LandWorks, vincitore bando culturability), moderati da Massimo Mancini (direttore generale Sardegna Teatro).

Segue un aperitivo organizzato al fuaiè dal bar Florio.

Martedì 7 dicembre, si prosegue dalle 17 con il Garage Sale e alle 18 con Musicofilo 82 un invito all’ascolto guidato da Basilio Scalas (presidente Sardegna Teatro) e Simone Cavagnino, che propongono dischi in vinile che hanno fatto la storia della musica jazz. Godere della musica anche attraverso le sue sfaccettature, le storie, gli aneddoti, i fatti politici e gli avvenimenti storici.

A seguire, open MIC, un microfono aperto a disposizione – per 180 secondi ciascuno – di chi vorrà raccontare un aneddoto, una curiosità, una storia legata a questi anni. Gli artisti, le maestranze e la produzioni sono invitati a prendere parte a questo gioco collettivo.

La serata si conclude con aperitivo organizzato dal fuaiè dal bar Florio.

Infine, mercoledì alle ore 19 in sala M1 ci sarà Macbettu, l’opera teatrale di Alessandro Serra che, con la sua potente riscrittura del Macbeth in sardo barbaricino, ha girato il mondo con oltre 350 repliche. Produzione iconica di Sardegna Teatro, a Cagliari ha raccolto e entusiasmato un numero crescente di spettatori, ritorna per l’ultima volta al Teatro Massimo.

Info

L’ingresso è libero e gratuito, previa presentazione di Green Pass rafforzato all’ingresso, per tutti gli eventi fatta eccezione dello spettacolo Macbettu.

BIGLIETTERIA

Intero: 10€

Ridotto: 7€

Abbonamento a 3 spettacoli a scelta: 15€

Acquisto online circuito www.vivaticket.com

Paghi ridotto se: sei under 30/over 65, sei in disoccupazione (presente nell’elenco CSL del Comune di residenza), provieni da un paese extraUE, ha utilizzato un autobus CTM per recarti a teatro, hai tessera FAI, hai un abbonamento alle altre stagioni teatrali isolane, effettui pagamenti in Sardex, abiti nel raggio di 300 mt e vieni a teatro in pantofole, lavori per lo spettacolo, sei studente di qualsiasi ordine e grado.