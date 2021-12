Olbia: “Illusion Nothing is as it seems”, la mostra tra scienza e illusione.

La mostra interattiva mostra “Illusion Nothing is as it seems” sbarca a Olbia. Dal 15 dicembre fino alla metà di marzo del 2022 l’esposizione sarà visitabile nella splendida cornice della Stazione Marittima del porto di Olbia (1°piano).

OLBIA – Dopo il grande successo di Cagliari, con quasi 6000 paganti e 10 mila visitatori, la mostra ILLUSION: NOTHING IS AS IT SEEMS dal 15 dicembre sbarca nella splendida cornice della Stazione Marittima del porto di Olbia (1°piano). L’esposizione interattiva che unisce arte, scienza e magia sarà visitabile fino alla metà di marzo del 2022 e sarà aperta anche durante le festività di Natale (tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 20, ultimo ingresso ore 19.15).

Dopo l’Irlanda, gli Stati Uniti e la Cina, Opificio Innova – in collaborazione con INNOIS e la Fondazione di Sardegna – è orgogliosa di presentare al pubblico sardo 19 installazioni, utilizzando i principi della scienza per stupire un pubblico di tutte le età. Un’esperienza al tempo stesso divertente ed educativa, immersiva e stimolante, che permette di indagare su come la percezione sostiene il nostro modo di vedere, sentire, pensare e capire il mondo, e mostra come ciò che percepiamo sia molto spesso radicalmente diverso dalla realtà che osserviamo con gli occhi.

advertisement

Coprodotta dalla Science Gallery of Ireland ed il Trinity College di Dublino, ILLUSION presenta una serie di opere d’arte che trattano diversi tipi di illusioni, da Significant Birds di Nye Parry, una illusione uditiva che esplora come un’unica onda sinusoidale venga isolata dalla registrazione di una voce umana, a Cubes di Jennifer Townley, una scultura in alluminio basata su un motivo geometrico di rombi che danno l’illusione di vedere sei cubi, mentre in realtà i cubi percepiti risultano dalla composizione di tre rombi.

Un’altra opera, The Hurwitz Singularity di Jonty Hurwitz, ci spinge ad interagire con la struttura compositiva prima ancora che l’illusione sia rivelata.