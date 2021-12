Nuova data per il concerto di Inoki a Cagliari

Il concerto di INOKI, organizzato da MIS FACTORY, si svolgerà sempre al Fabrik, storico locale per la musica dal vivo a Cagliari in Via Mameli 216.

Per cause non imputabili all’artista e all’organizzazione la data prevista per venerdì 17 dicembre viene spostata a sabato 12 marzo 2022.

Quando si parla di Inoki bisognerebbe ricordarsi di esser di fronte a uno dei primi artisti a entrare in major nella storia del rap italiano, capace di scrivere pagine importanti dell’evoluzione di questo genere, nonché ad uno dei rapper che ha suonato di più in tutta Italia, vissuto in tantissime città (e nelle relative scene musicali), aizzato dissing e non solo.

Biografia

Inoki Ness aka Fabiano Ballarin (Roma, 2 ottobre 1979), è un rapper e writer italiano. A Bologna, sua città adottiva, il primo sodalizio con il breaker e rapper Gianni KG ed il writer Paniko. Con loro costituisce la Porzione Massiccia Crew (PMC), collettivo hip hop bolognese che raccoglie un buon numero di artisti.

Dopo aver stretto i rapporti con il rapper Joe Cassano forma con lui la Flick Flack Mobb. A distanza di poco tempo entra anche nella crew Next Level Entertainment del breaker The NextOne. Nel 2003 Inoki organizza il 2theBeat, un torneo di battaglie di freestyle che ha luogo nel locale bolognese Link. Lo stesso anno partecipa alla compilation Street Flava, di Radio Italia Network, con il brano “Vecchio Quartiere”, inoltre, entra nella tribe Teknomobilsquad e dà vita assieme a Lou Chano al primo cross-over TeknoRap incidendo due brani, uno dei quali viene pubblicato nella colonna sonora del film “Fuori Vena”.

Inoki può vantare diverse collaborazioni con artisti anche internazionali. Sempre nello stesso anno, dopo il successo del 2theBeat, conduce il programma su Rai3 “Hip Hop Generation” e recita nella serie TV L’ispettore Coliandro. Nel 2005 esce “Fabiano detto Inoki”, secondo album solista di Inoki, contenente pezzi raccolti tra il 2003 e il 2005, seguito a breve distanza di tempo da The Newkingztape, album ricco di partecipazioni e composto da ben 29 tracce.

Ad ottobre 2006 viene resa nota la firma dell’MC bolognese per Warner Music. Nel febbraio 2007 esce il terzo album di Inoki, “Nobiltà di Strada”, che riscuote successo a livello nazionale, anche grazie all’aiuto dell’emittente televisiva MTV, che lo elegge “Scommessa MTV del 2007”. Il 2007 è impegnato anche nel realizzare un programma radio underground, dal nome Street Kingz, sulle frequenze di Radio Città Fujiko.

Nel 2010 Inoki ha collaborato con numerosi artisti tra i quali Siamesi Brothers e Mic Meskin. Il singolo con i Mic Meskin “Bolo Giants” ha avuto un buon successo entrando in rotazione su Deejay TV. Durante il 2011 Fabiano partecipa all’album “Profondo Rosso” e al tour degli Assalti Frontali.

Nel 2011 esce anche il mixtape “Flusso di Coscienza”, disco autoprodotto dalla sua nuova etichetta discografica, la street label Rap Pirata. L’album viene distribuito solo ai suoi live e via e-mail al costo di 5 euro. Questo non impedisce al disco di superare le 3000 copie. Il 13 febbraio 2014 esce l’album “L’ Antidoto” composto da 12 canzoni, in uscita per l’etichetta Rap Pirata/Bonnot Music e distribuito da Goodfellas.

Nel 2016 pubblica il mixtape autoprodotto “Basso Profilo-The Mixtape”, ricco di collaborazioni nazionali. Nello stesso anno annuncia l’uscita dell’album del gruppo “Call2Play”, formato da Inoki stesso, Mad Dopa e il produttore Fabio Musta, realizzato sotto la supervisione artistica del noto rapper Caparezza.

Il 13 marzo 2020 Inoki firma un contratto discografico con l’etichetta indipendente milanese Asian Fake e nel 2021 esce il suo quinto album, “Medioego”, distribuito da Sony Music, caratterizzato dalla presenza di vari artisti appartenenti alla scena hip hop e non, come Salmo, Tedua , Noemi e Crookers. Alla fine di marzo 2021 esce il singolo ‘Parasite’ con Shakalab e Sud Sound System.

I biglietti acquistati in precedenza restano validi per la nuova data.

Apertura porte alle ore 20:00. Inizio spettacolo alle ore 22:00.

Biglietti disponibili in tutti i punti Box Office Sardegna, possono essere acquistati anche online attraverso questo link: https://bit.ly/INOKI_FabrikCagliari

Il concerto avrà capienza limitata a 300 persone e si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid in materia di concerti e musica dal vivo.

Sarà possibile accedere al concerto solo se muniti di regolare green pass.

