Nuoro. Il Comune istituisce il premio letterario “Città di Grazia”

E’ rivolto agli studenti dell’isola. Il Sindaco Andrea Soddu: “fontamentale coinvolgere le scuole nelle celebrazioni deleddiane”

Il Comune di Nuoro istituisce il premio letterario “Città di Grazia”. In occasione delle celebrazioni Deleddiane per il 150° anniversario della nascita della scrittrice Premio Nobel, la giunta comunale ha approvato la delibera che istituisce il concorso, rivolto a tutti gli studenti delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado della Sardegna.

Il tema scelto per la prima edizione è “Grazia una di noi”, che dovrà essere sviluppato attraverso disegni, illustrazioni o una composizione testuale. Si potrà spaziare su qualunque argomento attinente a Grazia Deledda, attingendo liberamente alle opere, ai contenuti scolastici, alle visite ai siti museali, a esperienze soggettive o a emozioni e fantasie rielaborate in forma creativa.

Per gli elaborati grafici, gli studenti avranno ampia libertà di scelta sulle tecniche artistiche che vorranno utilizzare, i testi dovranno invece essere redatti in lingua italiana o sarda. Gli elaborati dovranno essere consegnati o inviati entro e non oltre il 30 aprile 2022 seguendo le modalità descritte nel disciplinare pubblicato sul sito del Comune di Nuoro, dove sono riportate tutte le informazioni sul concorso.

Il premio prevede tre sezioni: “Migliore disegno o elaborato grafico” realizzato da bambini della scuola materna da 3 fino a 6 anni compiuti; “Miglior elaborato scritto individuale o di gruppo” realizzato da bambini da 7 a 10 anni compiuti; “Miglior elaborato scritto individuale” realizzato da bambini da 11 a 13 anni compiuti.

Il primo classificato per ciascuna delle tre categorie sarà premiato con 500 euro (parte dei quali in buoni per l’acquisto di libri) per lo studente che partecipa individualmente o da suddividere fra gli alunni nel caso di lavori di gruppo o di classe, mentre 250 euro saranno assegnati alla scuola di appartenenza degli studenti vincitori.

«Nell’anno in cui viene celebrata la nostra più illustre concittadina – afferma il sindaco Andrea Soddu –, per noi era di primaria importanza includere le scuole nelle iniziative a lei dedicate, perché ciò rappresenta lo spirito con cui abbiamo sempre inteso la ricorrenza.

Se non coinvolgessimo i nostri bambini e ragazzi, non riusciremo a diffondere realmente la conoscenza della sua opera letteraria e a promuovere i valori che ne sono alla base: la parità di genere, la considerazione degli ultimi e degli umili e la difesa dell’ambiente. Tre valori assoluti che ci devono sempre accompagnare nel nostro agire quotidiano».

«Organizzare un premio letterario rivolto ai giovani e giovanissimi – aggiunge l’assessore alla Cultura Luigi Crisponi – ci è sembrato il miglior modo per mantenere viva la memoria di Grazia Deledda tra le nuove generazioni. La nostra intenzione è di far diventare il concorso un appuntamento fisso annuale, affinché si continui su questa strada anche quando si spegneranno i riflettori delle celebrazioni».