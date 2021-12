Novità per Sassari dall’Atp

Il nuovo anno comincia all’insegna delle novità in casa Atp S.p.A.: il primo gennaio 2022 verranno attivati alcuni miglioramenti del trasporto pubblico locale nella città di Sassari, studiati per rendere il servizio più rispondente alle esigenze di mobilità della collettività, attraverso la modifica della linea SO, l’introduzione di un nuovo collegamento diretto tra il centro e Ottava e l’istituzione di due nuove corse scolastiche. Le novità sono frutto di un continuo monitoraggio dei flussi di trasporto da parte dell’Azienda, processo in evoluzione che sta ridisegnando il servizio di trasporto per renderlo sempre più in linea con una città in costante trasformazione.

Ecco cosa cambia:

Linea SO (Sant’Orsola): il percorso è stato ripensato per permettere un collegamento diretto e più frequente tra il centro città e i quartieri di Latte Dolce e Sant’Orsola. I mezzi, quindi, non faranno più tappa nel quartiere di Ottava, tragitto che allungava notevolmente i tempi di percorrenza, ma sarà esclusivamente dedicato a connettere maggiormente quella porzione importante di periferia con il centro. La linea continuerà a essere attiva, come avviene tutt’ora, esclusivamente nei giorni feriali.

Nuova Linea OT: la borgata di Ottava, ubicata lungo la SS 131 verso Porto Torres, d’ora in poi sarà servita da una linea dedicata, attiva sia nei giorni feriali che festivi che collegherà il centro città con la borgata, passando per il quartiere di Li Punti effettuando il medesimo percorso della linea festiva LP/. Nei giorni feriali sono previsti due passaggi nel quartiere di Latte Dolce (uno in direzione Ottava-Sassari e uno in direzione Sassari-Ottava), per agevolare il raggiungimento dei poli scolastici da parte degli studenti e delle studentesse e poi per il loro rientro a casa, dopo l’uscita da scuola.

Nuove corse scolastiche 16 e 17: a partire dal rientro a scuola, dopo la pausa per le festività e in particolare già dal 7 gennaio, saranno attivate due corse dirette tra il quartiere di Li Punti e i principali Istituti scolastici cittadini ubicati nelle vie Turati, Montegrappa e Carlo Felice e in località Scala di Giocca: si tratta degli istituti Tecnico Industriale “G.M. Angioy”, Liceo Scientifico “Spano”, Polo Tecnico-Commerciale “Devilla” di Via Montegrappa e del Liceo Artistico “Figari”. La corsa numero 16 sarà quella in partenza alle 7.30 da Li Punti con direzione Scala di Giocca, mentre la corsa numero 17 farà il percorso inverso, ovvero collegherà l’estrema periferia est di Sassari con Li Punti con partenza da Scala di Giocca alle 13.45.

Paolo Depperu Presidente di ATP dichiara: “garantire alla collettività il miglior servizio possibile significa osservare, analizzare, interpretare i dati e prevedere i bisogni: il trasporto pubblico si interseca in una trama costantemente mutevole, così come è la natura di una città, e ha bisogno con lei di sincronie preziose per scongiurare di mandare in affanno un sistema. Attraverso l’incessante lavoro di squadra all’interno dell’azienda e attraverso la collaborazione tra istituzioni stiamo costruendo il migliore servizio di trasporto pubblico possibile per questo territorio”.