“No Dipendenze”, il grande successo del 2021 e il prospetto del 2022

Si è concluso a Cagliari con l’entusiasmo dei bambini dell’Istituto Salesiano “Don Bosco” il progetto “No Dipendenze”, culminato con le premiazioni di “interpreta la Città di Tablet”, il concorso di idee dedicato al tema, sulla base di un racconto scritto e interpretato dal regista e attore Gianluca Medas.

Un successo che è nei numeri: più di 3000 i bambini coinvolti dal centinaio di scuole di tutta la Sardegna, e un anno di lavoro che ha unito in sinergia esperti, professionisti del settore, supportati da Istituzioni, Enti Pubblici e privati.

Nella giornata conclusiva ai Salesiani, il progetto voluto dall’ASD Sport e Salute (sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, Enti e sponsor privati), è culminato con gli incontri territoriali sotto la guida del presentatore e giornalista Roberto Betocchi che ha annunciato che il progetto continuerà nel prossimo triennio con l’obiettivo di raggiungere tutti i Comuni della Sardegna e volare oltre i confini isolani.

Nel corso della giornata conclusiva sono stati sottolineati gli aspetti positivi del progetto, e l’importanza dei 3 costituenti della routine dei ragazzi, quali il gioco, lo studio e lo Sport. In apertura la conduzione della Kermesse da parte di Alex Musa, artista ed operatore ludico il quale ha sottolineato gli aspetti fondamentali del gioco nella quotidianità, e quanto sia importante l’interazione tra i giovani e i loro genitori. Interventi degli esperti quali: Viviana Lantini (Assessora Servizi Sociali Comune di Cagliari), a Don Michelangelo Dessì (Direttore dell’Istituto Don Bosco) il plauso a “chi ha reso possibile questo progetto, che serve ai più piccoli ma anche ai grandi”. Presente anche la pluricampionessa di apnea Chiara Obino (“lo sport è una dipendenza sana, bisogna proseguire su questa strada), la Presidente dell’Ordine degli Psicologi in Sardegna Angela Quaquero (“incentiviamo il contatto umano in ogni ambito ricreativo, educhiamo i bambini al confronto. La virtualità impedisce di provare emozioni sincere”) e il Neuropsicofarmacologo Giovanni Biggio (“La tecnologia è diventata importante, soprattutto in tempi di pandemia e quando abbiamo avuto a che fare col lockdown. Ma impariamo a farne un uso limitato, impariamo a stare insieme senza farci sopraffare dall’Online”).

La presidente della ASD Sport e Salute ha consegnato una Targa di riconoscimento a tutti i partner per il supporto al progetto uno tra tutto il Ceo di Zavyta Alessandro Zavaglia.

Anche nel prossimo triennio l’idea-base del progetto, magari rivolgendosi ad una platea di adolescenti e non solo di bambini, è quella di allontanare i giovani dalle dipendenze, dalla noia, dall’abbandono, dalla dispersione motoria e scolastica e avvicinarli al mondo produttivo, sociale e culturale come parte attiva della comunità.