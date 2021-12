Natalità: Mura (Pd), “Sardegna inverta rotta forte di statuto autonomia”

“Ci sono tutti i segnali d’allarme accesi, dal lavoro alle infrastrutture all’energia. Si aggiunge il profondo rosso di un tasso di natalità che condanna la Sardegna a diventare una terra senza giovani e quindi senza futuro. O riusciamo a invertire la rotta nel giro di pochissimi anni oppure andiamo a fondo. Servono interventi radicali, coraggiosi, bisogna mettere le mani nel sistema, facendo finalmente forza sul nostro Statuto di autonomia come hanno fatto altri e trattando con lo Stato per non essere più una terra d’oltremare“.