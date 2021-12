Natale in Marmilla: il calendario delle attività nelle biblioteche

In Marmilla è Natale anche nelle biblioteche: mostre bibliografiche, letture animate e laboratori sino all’Epifania. Neanche nelle festività natalizie ci si dimentica del piacere della lettura. Perché anche sfogliando le pagine di un libro si può vivere più intensamente la festa più magica dell’anno. Ma non solo. Una festa da protagonisti per i bambini e i ragazzi del territorio, che metteranno a frutto la loro creatività e la loro fantasia.

Anche le venti biblioteche del sistema bibliotecario della Marmilla, gestito dall’Unione di comuni “Marmilla” in questi giorni propongono una serie di attività rivolte in particolare agli alunni delle comunità locali, che in alcuni casi proseguiranno sino all’Epifania.

“Le nostre biblioteche non si fanno mai trovare impreparate”, ha detto Marta Corona responsabile del sistema bibliotecario per conto dell’Unione, “la crescita culturale e sociale dei nostri ragazzi per noi è una priorità anche in questo momento così allegro e pieno di luci e di voglia di festeggiare”.

Il calendario delle attività della Marmilla

Tutte le attività sono coordinate e svolte dagli operatori e dalle operatrici culturali della cooperativa “Agorà Sardegna”, che gestisce il sistema bibliotecario della Marmilla.

COLLINAS Sino al 7 gennaio negli orari di apertura al pubblico in mostra tanti libri sul Natale, che potranno essere consultati o presti in prestito per leggerli in famiglia.

FURTEI Sino al 21 dicembre mostra natalizia di libri per bambini e il 21 dicembre dalle 9 alle 12 letture sul Natale e laboratorio creativo.

GENURI Sino al 23 dicembre il martedì, giovedì e venerdì alle 16,30 laboratori natalizi e la mostra “Libri e film sotto l’albero”, ma anche un albero da addobbare.

GONNOSCODINA Nella biblioteca si “proverà a fare meraviglie” martedì 21 e mercoledì 22 dicembre dalle 15 alle 18 con la trasformazione di palline di Natale in magici angioletti. Ogni ragazzo deve portare una pallina da trasformare.

GONNOSTRAMATZA Giovedì 23 dicembre alle 10 alunni di elementari e medie si cimenteranno in un laboratorio e dovranno portare in biblioteca un rotolo esaurito di scottex.

LAS PLASSAS Domani, venerdì 17 dicembre, alle 18 realizzazione di decorazioni natalizie con materiali di riciclo, che dovranno essere portate dai piccoli “creativi” assieme alla loro fantasia-

PAULI ARBAREI Venerdì 24 dicembre dalle 9 alle 12 letture natalizie per i piccoli dai 3 ai 5 anni e laboratorio di riciclo. Martedì 4 gennaio dalle 9 alle 12 “in attesa della Befana” con storie e un altro laboratorio per i bambini dai 6 anni in su.

SANLURI Sino al 22 dicembre la mostra bibliografica “Storie di Natale” e tante letture a tema per bambini e ragazzi della cittadina.

SEGARIU Sabato 18 dicembre dalle 10 alle 12,15 letture animate per i piccoli dai 3 ai 6 anni e dalle 15 alle 18 la mostra di libri “Natale insieme”.