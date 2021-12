Natale dei popoli: canti natalizi del coro Musica Viva in Piazza Garibaldi

Natale dei popoli , rassegna organizzata dalla compagnia Il crogiuolo con la direzione artistica di Rita Atzeri, prosegue domani, giovedì 30 dicembre alle ore 19.00 in piazza Garibaldi con il coro Musica Viva impegnato in I Canti di Natale! Dal Medioevo ai nostri giorni . Sarà un viaggio musicale attraverso i secoli per scoprire le più belle melodie natalizie, condotto sotto la direzione di Maria Paola Nonne.

Il Coro, che da quasi vent’anni conduce un’intensa attività concertistica in tutta la Sardegna, è nato all’interno dell’omonima associazione e ha al suo attivo un repertorio molteplice: polifonia rinascimentale, barocca, moderna e contemporanea a cappella, con organo e con ensemble strumentale; canto gregoriano, canto popolare elaborato per coro e arrangiamenti vocal-pop. Tra le diverse attività dell’associazione, la Rassegna Nazionale Ars Canendi, progetto di collaborazione e scambio tra realtà musicali che approfondisce di volta in volta stili e temi musicali specifici, l’insegnamento della lettura musicale e del Canto Gregoriano, con un’impostazione metodologica derivante da studi specialistici e soluzioni originali.