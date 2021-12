“Natale con celebri melodie”: il 25 Concerto a Sestu

Sabato 25 dicembre 2021 a Sestu (presso la Chiesa SS Salvatore, con inizio alle ore 18.30) si terrà il Concerto “Natale con celebri melodie” (inserito nell’iniziativa “Naschid’est” in concomitanza con la 17° Edizione della Rassegna “Incontri con la musica corale”).

Sarà tenuto dall’Ensemble Porrino di Elmas (Ignazio Perra: tenore, clarinetto e Maestro Direttore, Manuela Ragusa: soprano e strumenti tradizionali, Laura Cocco: tromba e flicorno soprano, Alessio Asunis: tromba, Maurizio Serci: violino, Mario Pierno: chitarra e voce, Matteo Simone Musio; Percussioni e Glockenspiel, Massimo Atzori: Pianoforte) con la partecipazione del Gruppo Corale “Santa Cecilia” di Sestu.

La suggestiva Chiesetta di San Salvatore farà da cornice alle esibizioni musicali che saranno caratterizzate dall’esecuzione di celebri melodie classiche, sacre, popolari, tradizionali e contemporanee (anche sarde) prevalentemente tratte dal repertorio natalizio, interpretate in forma colta ed in modo cameristico con un organico appositamente ideato per ottenere un sound d’insieme in grado di produrre un effetto ed una timbrica di particolare e coinvolgente impatto sonoro.

La rassegna è promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Tam Tam di Sestu (in collaborazione con la Parrocchia San Giorgio Martire, con il Comune di Sestu e con l’Associazione Turistica Pro Loco di Sestu pure in concomitanza con la programmazione della manifestazione “Natale Insieme Sestu 2021”) ed il concerto è prodotto dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo), nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2021 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra). Il concerto (il cui ingresso è gratuito) sarà aperto al pubblico munito di green pass rafforzato e si terrà nel rispetto delle norme e disposizioni anticovid.