Manovra: Mura-Frailis (Pd), bene agenzia lavoro portuale a Cagliari

“L’attività profusa per implementare le potenzialità del porto di Cagliari e sostenere i lavoratori in un periodo di difficile transizione trova un punto fermo con l’istituzione nel Porto di Cagliari dell’Agenzia per il lavoro portuale, che promuoverà occupazione e riqualificazione professionale.

E’ il frutto di un impegno di squadra e di una lunga attenzione rivolta a questo scalo, che è una delle infrastrutture strategiche più importanti della Sardegna, su cui puntiamo molto per innescare il rilancio dell’economia dell’isola.

Le prospettive della portualità nel Mediterraneo sono grandi e l’Autorità portuale di Cagliari sta svolgendo un lavoro egregio, che vogliamo accompagnare con investimenti e personale formato”.

Lo dichiarano i parlamentari dem Romina Mura e Andrea Frailis, dopo che è stato annunciato il passaggio in Legge di Bilancio dell’istituzione dell’Agenzia per il lavoro portuale per il Porto di Cagliari.