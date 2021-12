Legambiente, Un albero per il clima: la festa al “Su Planu” di Selargius

Non solo il 21 novembre, ma tutti i giorni sono utili per celebrare gli alberi, questo è l’importante impegno per gli studenti della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Su Planu”, a Selargius, che il 14 Dicembre celebreranno la Festa dell’Albero in collaborazione con Legambiente Cagliari. Alla manifestazione parteciperanno le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto che , suddivise in gruppi , insieme ai loro insegnanti ed ai volontari di Legambiente, metteranno a dimora gli alberi con l’indicazione della specie accompagnata da un disegno e una dedica. Saranno messe a dimora 25 piante, tra querce e alloro (Quercus ilex e Laurus nobilis), e la giornata sarà dedicata all’importante contributo che gli alberi offrono alla lotta ai cambiamenti climatici e al miglioramento della vita del nostro ecosistema.