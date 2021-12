Le provocazioni del pubblicitario Gavino Sanna per Sardegna Solidale

è il titolo della campagna promossa dal Centro di Servizio per il Volontariato “Sardegna Solidale” , firmata da. La campagna, finalizzata a promuovere il volontariato, la cultura della solidarietà e della giustizia sociale nei suoi molteplici aspetti, ha preso avvio oggi con l’affissione in tutte le città della Sardegna dei manifesti realizzati per il CSV Sardegna Solidale dall’estro artistico e dalla creatività di Gavino Sanna.