Le meraviglie del possibile, l’VIII edizione del Festival

Atto finale per l’ottava edizione de LE MERAVIGLIE DEL POSSIBILE, il Festival Internazionale di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie organizzato e curato da Kyberteatro, con la direzione artistica di Nina Zedda e Marco Quondamatteo. Domani, mercoledì 22 dicembre, a Cagliari, allo spazio DOMOSC di via Newton 12, alle 21, a mettere il sigillo di chiusura sarà LA CROCIATA DEI SENZA FEDE – Teatro Kabarett, spettacolo portato in scena dal Teatro Laboratorio Alkestis Crs e dalla compagnia d’arte Circo Calumet, con Andrea Meloni, che cura anche regia e testi, e Sabrina Mascia.

L’immagine di una nuova crociata che semina l’odio e che sventola il vessillo dell’intolleranza: è la suggestione da cui scaturisce LA CROCIATA DEI SENZA FEDE. A muovere i passi di questa “marcia dell’idiosincrasia” sono un uomo e una donna, due proseliti girovaghi, intolleranti, una sorta di remake della coppia umana originaria, degli Adamo ed Eva in versione western. Il bersaglio della loro personale crociata è il mondo occidentale contemporaneo e nel nome dell’intolleranza non risparmiano niente e nessuno. Nella cacciata dal Paradiso, rappresentazione simbolica di un’ideale di vita perduto, forse l’origine di tanto odio. La compagnia del Teatro Alkestis con questa produzione prosegue il percorso di studio e sperimentazione ispirato al Kabarett tedesco della Repubblica di Weimar, caratterizzato da una satira caustica e impegnata, che denunciava artisticamente la situazione politica e sociale della Germania degli anni Venti e Trenta. Non un cabaret d’intrattenimento e distrazione, come quello francese dello stesso periodo, ma critico e riflessivo, al quale si sono interessati e dedicati autori dello spessore di Bertolt Brecht e Karl Kraus.

Il Festival LMDP8 è realizzato con il sostegno del MIC/FUS – Ministero della Cultura e Fondo Unico per lo Spettacolo, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Cultura, del Comune di Cagliari – Assessorato alla Cultura.

Il festival si svolge secondo le norme vigenti anti-Covid e per gli spettacoli è richiesta la prenotazione.

Per info e prenotazioni: info@kyberteatro.it; 347 0484783

Biglietti spettacoli: 10 €