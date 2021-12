Le aziende di autotrasporto sostenute con 50 milioni di euro

Dal Ministero per le imprese dell’autotrasporto, in

arrivo 50 milioni per rinnovare il parco veicolare. I fondi a

disposizione anche per le aziende della Sardegna. Positivo il giudizio

di Confartigianato Trasporti Sardegna: “Giusta direzione per rendere

il comparto più sicuro, competitivo, meno inquinante e più

efficiente”.

Sono 50 i milioni di euro, a livello nazionale, che anche le imprese

dell’autotrasporto della Sardegna, potranno sfruttare per rinnovare il

proprio parco mezzi.

Lo annuncia Confartigianato Imprese Sardegna, ricordando come i fondi

siano stati stanziati dal Ministero dei Trasporti, per il biennio

2021-2022, per supportare le aziende di autotrasporto che

effettueranno investimenti per il rinnovo del parco veicolare,

incentivando così la sostituzione dei mezzi e rottamando quelli più

inquinanti e meno sicuri.

advertisement

“Con questo provvedimento, che giudichiamo positivo – sottolineano gli

autotrasportatori artigiani di Confartigianato Sardegna – si prosegue

con l’incremento della dotazione degli incentivi del settore per

rendere l’autotrasporto merci ancora più sicuro, competitivo, meno

inquinante e più efficiente”. “Nonostante i fondi messi a disposizione

quest’anno siano maggiori rispetto a quelli dell’anno scorso –

continuano gli autotrasportatori sardi – certamente non basteranno per

soddisfare tutte le richieste ma rappresentano, in ogni caso, un passo

in avanti per l’ammodernamento delle flotte”.

Il decreto del Ministero Infrastrutture e Mobilità del 18 novembre

scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 15-12-2021,

riserva una quota di 35 milioni di euro per l’acquisto di mezzi diesel

Euro 6 solo a fronte di una contestuale rottamazione di automezzi

commerciali vecchi e inquinanti. Gli incentivi vanno da un minimo di

7.000 a un massimo di 15.000 euro. Per l’acquisto di veicoli

commerciali leggeri Euro 6-D Final ed Euro 6 il contributo è invece

pari a 3.000 euro. Una quota di 5 milioni di euro è riservata

all’acquisto di automezzi a trazione alternativa (ibridi, elettrici,

CNG e LNG) con incentivi che, anche in questo caso, vanno da un minimo

di 4.000 a un massimo di 24.000 euro, a cui si aggiungono 1.000 euro

in caso di rottamazione contestuale di un mezzo obsoleto. Ulteriori 10

milioni di euro sono stati stanziati per l’acquisto di rimorchi e

semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario e marittimo e

dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiore sicurezza

e risparmio energetico.

Il Decreto, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in

G.U., finanzia esclusivamente tutti gli investimenti effettuati a

partire dal 16 dicembre 2021, le cui domande sarà possibile effettuare

non appena saranno emanati i decreti direttoriali che fisseranno le

date di inizio e fine del click day.

“La sostenibilità ambientale è già un impegno delle nostre imprese –

concludono da Confartigianato Trasporti Sardegna – ma è fondamentale

che sia anche al centro delle politiche di incentivazione del settore

e che gli imprenditori possano contare su sostegni economici e

normativi per poter rinnovare i veicoli con mezzi a bassissime

emissioni, più sicuri e tecnologicamente avanzati”.