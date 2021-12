La regina Elisabetta vs Omicron: pranzo di Natale in bilico

La regina Elisabetta non vuole rinunciare al pranzo di Natale (con 50 invitati). Ma Omicron potrebbe cambiare i piani…

Al pranzo di Natale di casa Windsor dovrebbero partecipare 50 persone, tra cui Carlo, Camilla e la famiglia allargata: nipoti, bisnipoti (compresi i cugini della sovrana). Tutto è stato programmato per martedì prossimo 21 dicembre al castello di Windsor, dove ormai la regina Elisabetta risiede dal marzo 2020. Ma i timori sulla diffusione della variante Omicron in Gran Bretagna potrebbero costringere la regina a dover annullare l’evento. Una decisione ufficiale, però, non è ancora stata presa. Di certo, l’appuntamento a cui la sovrana tiene particolarmente, e che l’anno scorso è saltato perché tutto il Regno Unito era in lockdown, metterebbe in forte imbarazzo la Gran Bretagna, dove solo ieri si sono registrati più di 59mila casi e 150 decessi e si stanno introducendo nuove restrizioni alle libertà individuali.

La vignetta è una produzione di Salvatore Battaglia, Presidente Accademia delle Prefi.