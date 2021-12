“La Psicologia nella scuola”: convegno online dell’Ordine Psicologi sardi

“La Psicologia nella scuola. Un modello di lavoro in Sardegna: riflessioni a partire da due trienni di “Tutti a iscol@”, questo il tema al centro dell’ultimo appuntamento delle Settimane del Benessere Psicologico, promosse dall’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna e avviate a metà ottobre con 20 eventi, in presenza e on line, e con gli studi aperti e i Gazebo itineranti.

L’evento è previsto per domani, 2 dicembre dalle 18:30 e sarà in diretta su YOUTUBE sul canale Ordine Degli Psicologi Della Sardegna e sul sito www.psicosardegna.it.

Sono previsti gli interventi di Emanuela Confalonieri, Docente Psicologia dello sviluppo e dell’educazione – Università Cattolica Milano; Luca Galassi , Dirigente Pubblica Istruzione RAS; Maria Mameli, psicologa; Marta Putzulu Dirigente Scolastica; Anna Santoro, psicologa; Mario Secchi, dirigente scolastico dell’Istituto IIS “Einaudi-Bruno” – Muravera e di Luisella Utzeri – Presidente Consiglio dello stesso Istituto.

“Lo psicologo a scuola svolge una funzione essenziale – ha detto Angela Quaquero, presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Pscologi della Sardegna– soprattutto in una fase così difficile e critica come quella che stiamo attraversando e lo dimosra l’esperienza che abbiamo fatto in Sardegna, una delle due regioni in Italia, l’altra è la Puglia, che hanno saputo utilizzare i fondi europei per sperimentare l’introduzione dello psicologo scuola”.

La presenza dello psicologo nelle scuole contribuisce a migliorare l’organizzazione della scuola, fornisce supporto ai dirigenti, agli insegnanti, alle famiglie e agli studenti: “C’è un importante risultato- ha sottolineato Angela Quaquero- e cioè che lo psicologo non svolge soltanto una funzione clinica, di intervento quando è segnalato un disturbo e un disagio psichico, ma svolge una preziosa e insostituibile funzione di promozione del benessere e di prevenzione. Ci auguriamo quindi che la presenza dello psicologo a scuola venga quanto prima prevista e istituzionalizzata con una apposita legge”.