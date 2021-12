La Maddalena verso un futuro più felice con Hubbard

E’ stata fatta una nuova iniziativa a La Maddalena per incitare i cittadini ad osservare con più attenzione quanto la moralità possa condurre ad una vita più felice. Mentre ci apprestiamo a passare ad un nuovo anno fatto di instabilità e incertezze, è fondamentale ricordare alle persone quanto, ognuno nel proprio piccolo, possa rendere più apprezzabile e di valore le proprie giornate e quelle degli altri.

I volontari della Fondazione La Via della Felicità, nella mattina di oggi, lunedì 13 dicembre, hanno distribuito decine di copie del libro di L. Ron Hubbard da cui la fondazione prende nome: La Via della Felicità. Codice morale non religioso, questo libro permette al lettore una serie di riflessioni che lo induce a concentrarsi su quella che è l’unica vera certezza nella conduzione della vita di tutti i giorni: la persona stessa. Con 21 precetti al suo interno il libro fa in modo che il lettore possa rispolverare il reale valore della moralità e quanto questa sia in diretta connessione con la felicità.

L’iniziativa attuata a La Maddalena è stata un’ottima occasione affinché i volontari parlassero con le persone sentendo i loro pareri su ciò che stiamo vivendo. “Stiamo perdendo i valori più importanti. I genitori di oggi non stanno riuscendo a trasmettere ciò che i nostri hanno trasmesso a noi e lo stesso accade per gli insegnanti” ha detto una delle persone a cui è stata consegnata una copia del libro. Emerge che le persone, distratte dall’ossessivo martellamento mediatico sul covid, stanno perdendo di vista altri problemi che sono una pandemia che dura da decenni: l’utilizzo di stupefacenti, il degrado morale, la sessualità travisata, la libertà spacciata come corsa all’individualità che va a discapito del benessere di tutti con conseguente distruzione della cultura dell’aiuto reciproco. La Via della Felicità può essere percorsa e nell’aiuto reciproco può riscoprirsi il vero valore di Essere Umani.