La Maddalena si candida Capitale italiana della Cultura 2024

La Maddalena 2024 lancia sul web una serie di video promozionali per la candidatura come Capitale Italiana della Cultura 2024.

L’idea alla base del progetto è quella di far conoscere maggiormente quegli aspetti dell’arcipelago forse meno noti e che non riguardano soltanto le bellezze naturali ma l’affascinante storia dell’Isola e dei personaggi che l’hanno vissuta, gli antichi mestieri scomparsi e quelli che ancora resistono, le sue tradizioni e la voglia di essere un esempio di sostenibilità in ogni campo.

I video sono prodotti da Guglielmo D’Avanzo e Francesca Andriani per la 10D Film, giovane società di produzione ma già lanciata sul mercato con numerosi progetti all’attivo e la recente e prestigiosa vittoria del David di Donatello con il cortometraggio Anne.

La regia è di Andrea Cini, il creative producer è Massimo Razzatu, responsabile della comunicazione di La Maddalena 2024.