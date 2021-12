La candidatura dell’Italia al Decimo Forum Mondiale dell’Acqua

Venerdì 3 Dicembre, alle ore 15, i 90 anni di storia dell'INU saranno in mostra come 90 anni della storia italiana. L'Istituto Nazionale di Urbanistica sostiene ufficialmente la candidatura dell'Italia a sede del Decimo Forum Mondiale dell'Acqua"

Endro Martini (Presidente di Italy Water Forum): “Il ruolo ricoperto dall’Istituto Nazionale di Urbanistica in ben 90 anni è stato fondamentale per lo sviluppo economico dell’Italia. Venerdì 3 Dicembre, alle ore 15, i 90 anni di storia dell’INU saranno in mostra come 90 anni della storia italiana. L’Istituto Nazionale di Urbanistica sostiene ufficialmente la candidatura dell’Italia a sede del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua”

L’appuntamento è per questa sera, ore 19 e 30, pagina Facebook del Rotary Club di Ottaviano con interventi di : Marirosa Iannelli, Presidente di Water Grabbing Observatory, Francesca Portincasa, Direttrice Generale Acquedotto Pugliese, Dolores Fidelibus del Politecnico di Bari, Endro Martini, Presidente di Italy Water Forum, Guido Paliaga, Presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale Sezione Liguria, Nunzia Ragosta, Presidente del Rotary Club di Ottaviano.

“Il ruolo ricoperto dall’Istituto Nazionale di Urbanistica in ben 90 anni è stato fondamentale per lo sviluppo economico dell’Italia. Venerdì 3 Dicembre, alle ore 15, i 90 anni di storia dell’INU saranno in mostra come 90 anni della storia italiana. Un evento nell’evento al Museo Nazionale delle arti del XXI secolo, a Roma con il “Premio Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 2020“. Italy Water Forum ci sarà ed ha concesso il patrocinio a questi importante appuntamento”. Lo ha annunciato pochi minuti fa il geologo Endro Martini, Presidente di Italy Water Forum.

Venerdì 3 Dicembre, ore 15 al MAXXI di Roma, i 90 anni di storia dell’Istituto Nazionale di Urbanistica con personalità di rilievo come: Chiara Braga della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, Giovanni Selli, Presidente del Centro Studi “Alta Scuola” specializzato nella manutenzione dei Centri Storici, Massimiliano Fazzini climatologo e docente dell’Università di Chieti – Pescara. Presenti i vertici nazionali dell’Istituto Nazionale di Urbanistica ma anche Erasmo D’Angelis, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, Cristiana Avenali, Responsabile Piccoli Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio, Massimo Bastiani, Coordinatore del Tavolo Nazionale Contratti di Fiume, Francesco Domenico Moccia, Segretario Generale dell’INU.

“Ora ci avviciniamo alla stretta finale. Siamo prossimi alla decisione. Possiamo portare in Italia, per la prima volta il Forum Mondiale dell’Acqua. Ce la giocheremo nella finalissima, la cui data si sta avvicinando con la visita ispettiva della Commissione di valutazione del nostro progetto di candidatura che vedrà un rappresentante francese del Water World Concil insieme al capodelegazione americano – ha continuato Endro Martini che alle ore 19 e 30 di oggi sarà in diretta streaming al webinar “Il Pianeta Terra. Aria, acqua, suolo. L’acqua fonte di vita”, voluto ed ideato dal Rotary Club di Ottaviano – che verrà dagli Stati Uniti e che ha organizzato i 9 Forum Mondiali dell’Acqua, un brasiliano che dunque arriverà dal Brasile dove si è svolto l’ultimo Forum Mondiale dell’Acqua e anche una coreana. Proprio la Corea del Sud ospitò il Forum Mondiale dell’Acqua del 2015.

Dunque avremo insieme non solo l’organizzatore dei nove Forum Mondiali dell’Acqua ma anche gli organizzatori degli ultimi due Forum Mondiali che si sono tenuti in Corea del Sud, nel 2015 e in Brasile nel 2018. Prepareremo una grande accoglienza come l’Italia sa fare e come l’Italia ha dimostrato di saper fare in occasione del G -20. Il Presidente Mario Draghi ha dichiarato che gli obiettivi sono la lotta ai cambiamenti climatici e la transizione ecologica. Nel progetto che scrivemmo nel 2020, in piena pandemia, parlammo proprio della necessità di un cambiamento globale e parlammo proprio del nostro progetto della necessità di un Rinascimento dell’Acqua, quel Rinascimento che storicamente si è sviluppato in Italia dopo il Medioevo, quel Rinascimento della Casa Comune, della Terra, con il messaggio di San Francesco ma se mi è consentito quel Rinascimento che nasce in Francia dopo la Rivoluzione francese. Io vedo gemellarsi Italia – Francia con questo patto in Europa e nel Mondo come un binomio guida verso un futuro ricco di successi”.

E dunque questa sera, alle ore 19 e 30, sulla pagina Facebook del Rotary Club di Ottaviano, il webinar : “”Il Pianeta Terra. Aria, acqua, suolo. L’acqua fonte di vita”, nell’ambito del progetto “Ciascuno misuri il peso dell’orma del proprio passo sulla Terra”, ideato e organizzato dal Rotary Club di Ottaviano. L’appuntamento è per questa sera, ore 19 e 30, pagina Facebook del Rotary Club di Ottaviano con interventi di: Marirosa Iannelli, Presidente di Water Grabbing Observatory, Francesca Portincasa, Direttrice Generale Acquedotto Pugliese, Dolores Fidelibus del Politecnico di Bari, Endro Martini, Presidente di Italy Water Forum, Guido Paliaga, Presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale Sezione Liguria, Nunzia Ragosta, Presidente del Rotary Club di Ottaviano.

Il Nono Forum che, è stato rimandato di un anno a causa della pandemia, si svolgerà a Dakar nel Marzo del 2022.

“Italy Water Forum 2024” è il comitato promotore della candidatura dell’Italia a sede del X FORUM MONDIALE DELL’ACQUA:

Presidente il geologo, Endro Martini e ne fanno parte il Sacro Convento di Assisi, il Comune di Firenze, Comune di Assisi, Comune di Roma, Comune di Ferrara, Consiglio Nazionale dei Geologi, ISPRA, Protezione Civile Nazionale , Istituto Nazionale di Urbanistica, Utilitalia, ANEA, Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni, Rotary International Club di Ottaviano, Meteo Giuliacci, Skopìa srl, Cae srl, Agronomist World Academy Foundation, Iat srl , Water Right and Energy Foundation, Triumph Group International, Archeoclub d’Italia, AICS e Centro Studi Alta Scuola dell’Umbria, TE. AM. Centro Internazionale Studi Territorio Ambiente e Beni Culturali.