IntendiMe alla festa d’inverno dell’Istituto dei Sordi di Torino

L’evento, organizzato annualmente dalla Fondazione torinese, quest’anno ha voluto dare spazio proprio a quelle realtà che operano per migliorare la vita delle persone sorde grazie allo sviluppo e all’implementazione di nuove tecnologie.

“Una tecnologia che non solo è dedicata alle persone sorde ma che viene sviluppata anche grazie a loro e con loro – ha commentato Alessandra Farris, presidente di IntendiMe – Per la nostra realtà, per esempio, essere persone sorde o CODA rappresenta un valore aggiunto insostituibile perché è indispensabile che siano le persone sorde a dare i primi feedback alle nostre soluzioni, come la community di beta tester che non finiremo mai di ringraziare, così come è indispensabile che chi usa le nostre soluzioni possa contare su un’assistenza clienti efficiente e accessibile a tutte le varie esigenze comunicative, dalla chat alla videochat fino alla videochat in LIS, anche su piattaforme come Whatsapp, Telegram e Messenger. Tutte competenze che un personale udente standard non potrebbe garantire”.