Il Respiro del Vento vince il Festival Nazionale di Teatro Ragazzi

Sotto l’albero di Natale un importante premio per Cada Die Teatro: IL RESPIRO DEL VENTO, fortunata produzione della storica compagnia cagliaritana, ha vinto la 39esima edizione del Festival Nazionale di Teatro Ragazzi di Padova come miglior spettacolo.

Ispirato a una fiaba berbera, IL RESPIRO DEL VENTO è firmato da Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, anche protagonisti in scena, regia e collaborazione alla drammaturgia sono di Alessandro Lay (musiche originali di Mauro Mou, Matteo Sanna, Silvestro Ziccardi; contributo alla realizzazione delle canzoni di Andrea Serra; luci e suono di Matteo Sanna; realizzazione delle scene a cura di Matteo Sanna e Silvestro Ziccardi; organizzazione di Tatiana Floris).

La storia del viaggio di Alizar che, cercando la pioggia per il suo popolo, pian piano perse se stesso, e della sua amata, Mounia, che lo ritrovò seguendo il suo respiro.

Questa la motivazione del premio: “Per aver rappresentato con pochi, puntuali e suggestivi elementi scenici, uno spettacolo armonioso e perfettamente bilanciato dal punto di vista narrativo, recitativo, dalle luci, del suono e del coinvolgimento del pubblico. Per la capacità di attingere da diverse tradizioni (berbera e sarda) e di avventurarsi in una esplorazione di archetipi sul coraggio, l’iniziazione, la perdita e il ritrovamento di sé stessi, l’amore che travalica i confini di tempo e di spazio regalandoci un messaggio di speranza, sempre attuale, anche per il futuro del Teatro. Per aver perseverato nella scelta di portare in scena alcune colorate espressioni e filastrocche della lingua sarda, che ha contribuito a rendere vivace un ritmo che ha la cadenza di un respiro e la potenza del vento”.