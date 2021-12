Il calendario delle performance di Sandro Murru

Seguire Sandro Murru Kortezman nel suo tour tra Cagliari città e provincia e pure ad Oristano tra il 22 ed il 31 dicembre significa scegliere di divertirsi e far tardi con gli amici o in famiglia… gustando anche ottime specialità e bevendo qualcosa di buono. Tutto questo culmina con un Gran Cenone di Capodanno da non perdere al Tre Archi Lounge di Cagliari, un punto di riferimento in città e non solo per chi vuol far tardi con il sorriso.

Infatti, Sandro Murru Kortezman è un professionista di grande esperienza che sa sempre come stupire il pubblico tra ritmo e melodia. Le sue cene animate e musicate danno sempre energia.

Ecco il calendario di questo artista scatenato:

22/12 Pizza & Brace – Ussana (CA)

23/12 Apericena in festa @ Tre Archi Lounge – Cagliari

24/12 Antico Caffé 1958 – Serramana (CA) Festa anni ’90 e 2000 dalle 24:30

26/12 Sant Giusta – Oristano Musica ’90 e 2000

31/12 @ Tre Archi Lounge – Cagliari – Gran Cenone di Capodanno