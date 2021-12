Iglesias, Domani 27 dicembre, al Centro Culturale presentazione del progetto “Trapiantati in Cammino”

L’Associazione Sarda Trapianti Vita Nuova ODV, insieme alla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, informa tutti in cittadini che il progetto “Trapiantati in Cammino”, già presentato all’alba della sottoscrizione del PROTOCOLLO DI INTESA firmato tra le associazioni il CNT ed il CRT e la Diocesi ed i Comuni di Iglesias, Carbonia e Guspini, ha trovato favorevole accoglimento anche a livello regionale, tanto che verrà co-finanziato dal CRT.

Si tratta di un traguardo importante a riconoscimento di un interessante progetto che intende, con piccoli e non invasivi interventi, favorire l’attività fisica anche per i trapiantati ma, in modo che in realtà sia fruibile da chiunque.

Un percorso di camminata lenta in seno al Cammino Minerario di Santa Barbara e nel territorio di Iglesias, ispirato a promuovere benessere fisico e mentale attraverso una attività fisica moderata e compatibile con esigenze di sostenibilità ambientale

Tutti ed anche soggetti più fragili come i trapiantati, così, potranno usufruire dei benefici di una contenuta attività fisica di camminata per poco più di 1Km, all’interno della 1° tappa del percorso del CMSB, reso ancor più lieto da cartelli (concepiti con la collaborazione di medici e specialisti) e bacheche esplicative sulla distanza percorsa e la gestione dello sforzo con specifiche indicazioni per i trapiantati ma con previsione di zone di sosta attrezzate per il recupero e con la possibilità di godere delle vedute con indicazioni sul panorama di affaccio-

Ora tale riconoscimento a livello regionale consentirà la realizzazione di questo e, di certo, favorirà l’interesse per progetti simili.

Domani ad Iglesias, alle ore 16,00 nella Sala Rossa del Centro Culturale di Via R.Cattaneo i Presidenti delle due citate Associazioni presenteranno il progetto.