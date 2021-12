I Diritti Umani sotto l’albero degli oristanesi

Ancora una volta Oristano è sede di educazione e istruzione sui 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Sabato 18 dicembre infatti, un gruppo di volontari di Uniti per i Diritti Umani sezione Sardegna, ha distribuito decine e decine di copie gratuite di libretti informativi all’interno dei quali ognuno degli articoli è spiegato affinché persone di qualunque livello di istruzione, possano comprendere quanto si possa vivere più civilmente rispettando questi semplici articoli. La distribuzione è stata effettuata a Oristano, coinvolgendo le persone a passeggio per lo shopping natalizio.

Il brutto periodo storico che stiamo vivendo sta mettendo in mostra il fatto che siamo più pronti a protestare che ad essere seriamente informati. Questa disinformazione sta portando le persone a rinchiudersi e pensare solamente alle proprie necessità. Conoscere e applicare i 30 articoli della Dichiarazione Universale è un mezzo per mettere il singolo cittadino in condizione da poter guardare intorno a se e capire il proprio ruolo nel miglioramento delle condizioni che stiamo vivendo, se non altro sotto un profilo sociale.

“I diritti umani devono essere resi una realtà non un sogno idealistico” disse il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard. Con questo obbiettivo in testa, quello di far diventare i Diritti Umani una realtà, i volontari stanno proseguendo periodicamente con queste iniziative e riscontrando favore da parte dei cittadini. In effetti in pochi sono a conoscenza di più di 5 articoli della Dichiarazione Universale, ma tutti, ricevendo il materiale informativo, si mostrano interessati ad approfondire questa informazione comprendendo che tramite questo strumento civico si può instaurare una miglior vita sociale.