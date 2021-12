HP SPORT RRT tre volte sul podio

L’ultimo weekend agonistico della stagione rallistica 2021 ha visto HP Sport RRT impegnata nella gara di Sperlonga, dove oltre dei piazzamenti nella topten delle varie Classi, anche un terzetto di equipaggi è invece salito sul podio della gara sulla Riviera di Ulisse, oltre all’ottimo debutto di Lucchesi Jr. con la Skoda Fabia Evo 2 R5 della GF Racing con Titti Ghilardi alle note. Il giovanissimo driver lucchese ha terminato la sua gara al sesto posto assoluto, precedendo molti driver con grande esperienza e soprattutto con tanti chilometri all’attivo con le vetture della classe regina. HP Sport RRT al termine della gara ha visto il successo in Classe A5 di Vellucci Giuseppe-Acquaro Giuseppe (Peugeot 106), mentre, hanno chiuso al secondo posto gli equipaggi Quatrini William-Parente Flavio (Clio N3) e Di Vito Pierluigi-Staccone Roberto (Clio R3C).

I piazzamenti nelle varie classi riguardano, Fiorella-Ceccarelli (Fiat Uno Turbo) sesto posto in A7, Del Brocco-Simone (Peugeot 106 S16) quinto di classe N2, settima posizione per Miele-Abatecola (Clio S1600), in classe N3 E. Zolli-Sari (Clio Will.) e S: Zolli-Frabotta (Clio) hanno chiuso rispettivamente settimo e ottavo. Archiviata la gara della provincia pontina, per HP Sport RRT è tempo di programmare la nuova stagione dopo le vittorie raccolte nei vari campionati in cui è stata presente: campionato italiano rally asfalto due ruote motrici, campionato italiano velocità su terra, coppa rally di zona Zona 7 e 9, il Raceday Terra, e due titoli nello slalom, è tempo di programmare la prossima stagione sportiva, ringraziando quanti hanno reso possibile il cammino della stagione 2021.