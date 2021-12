Gruppo Lega Sardegna chiede bando straordinario per settore apistico

Questa congiuntura negativa è segnalata dal forte malessere che gli apicoltori stanno vivendo, perché oltre a lavorare in perdita debbono cercare soluzioni per sostenere gli alveari nella fase invernale, momento in cui mancano le risorse nettarifere naturali e per non far soccombere le api debbono essere accudite con un’alimentazione d’emergenza.

IL SETTORE APISTICO

Il settore apistico è un settore del tutto particolare, le api producono se le condizioni climatiche sono favorevoli, ma in caso contrario consumano zuccheri e in mancanza muoiono letteralmente di inedia; per evitare questo gli apicoltori debbono acquistare alimenti extra, una sorta di mangime artificiale, ma con una grande differenza, nel caso delle pecore o delle mucche il cui prodotto finale è il latte, quando vengono nutrite producono latte, e cioè un prodotto che da valore e ricchezza, nel caso delle api, quando nutrite non producono nulla, sopravvivono solamente.

Per questo motivo molti apicoltori minacciano di non nutrire più i loro alveari, incapaci di poter far fronte alle enormi spese e alla prospettiva di un’assenza totale di guadagno, questo scenario se realizzato sarà un ecatombe per gli alveari dell’isola.

Per evitare questa situazione segnaliamo che la Regione Marche ha sviluppato un bando per aiuti diretti al settore prevedendo un contributo ad alveare pari a 40 euro, proprio per venire incontro alle problematiche convergenti di un’annata estremamente difficile funestata dall’aggravante del covid-19, che ha reso ancora più complicato portare avanti questa attività.

L’apicoltura al momento è tra i settori agricoli zootecnici meno tutelati in assoluto, in quanto esclusi dai contribuiti che vengono erogati a sostegno delle aziende agricole nell’asse 1 e 2 della PAC, e vista la loro importanza agroambientale e le problematiche che stanno affrontando è di fatto una grave ingiustizia alla quale dovremmo porre rimedio.

La regione Sardegna ha precedentemente dotato di ingenti risorse la misura di sostegno basata sulla L.R. n.19 del 24.07.2015 per aiuti al settore apistico, ma che questi fondi non sono stati utilizzati nei bandi del 2020 e 2021, suggeriamo che sarebbe di grande aiuto per il settore dirottare le annualità in oggetto per realizzare un fondo simile a quello predisposto per la regione Marche.