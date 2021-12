Gringo e Stifler pubblicano su YouTube il nuovo brano “Dog’s Square” e spaccano con migliaia di visualizzazioni

“Dog’s Square” il nuovo brano di Gringo e Stifler con HP Gang girato nel quartiere di Mulinu Becciu a pochi giorni dalla pubblicazione nel loro canale ufficiale YouTube spacca con migliaia di visualizzazioni. La forza del rap che va contro lo status quo per provare a scuotere, a raccontare una realtà molto complessa che spesso non vediamo o non vogliamo vedere, che aggiunge un senso artistico ed esistenziale alla difficile e cruda quotidianità della periferia. “DOG’S SQUARE parla di un’operazione antidroga fatta nel quartiere, non consiglio a nessuno niente di tutto ciò. Non voglio fare sconti, mi piace parlare chiaro, sto riuscendo a cambiare tutto con la musica”, racconta Gringo.

Beat potenti sulla base prodotta da @producebybobo e barre dirette, senza filtri, per decodificare la dura realtà e trattare le cose e gli eventi brutti per affrontarli e restituirli in forma artistica, attraverso un racconto diretto e sincero che tocca delle corde speciali per trattare temi scomodi e restituisce una precisa istantanea del momento storico in cui viene creato. Perché solo parlandone attraverso la propria arte e senza ipocrisia, si possono vincere i propri demoni.

“Dog’s Square tratta un argomento molto delicato, mi ricordo che quando ho iniziato a scrivere questo pezzo stavo passando un periodo molto brutto – aggiunge Gringo – Avevo appena perso uno dei fratelli a cui tenevo di più, stavo male. Tempo di chiudere gli occhi un paio di giorni e mi sono entrati in casa in otto”. Una sincerità che nel rap di Gringo e Stifler e HP Gang è strettamente necessaria.

Esattamente a un anno di distanza i due giovani rapper cagliaritani si stanno ritagliando uno spazio sempre più importante non solo in Sardegna ma anche nella scena rap nazionale, con una fanbase molto attiva sui canali social e sempre più nutrita. Dopo i brani “Strada”, “Sogno”, “HP Gang”, “Peaky Blinders”, “Storie” e “Rom” sui loro canali social annunciano che Dog’s Square è solo il primo estratto del loro primo EP, un bel progetto in corso di realizzazione che presto vedrà la luce.