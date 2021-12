Gkn; Ficco-Materazzi (Uilm): “Positivo passaggio proprietà a Borgomeo

Gkn. “Il passaggio di proprietà di Gkn a Francesco Borgomeo rappresenta sicuramente una tappa importante per realizzare un piano di reindustrializzazione dello stabilimento di Campi Bisenzio.

Tuttavia non possiamo abbassare l’attenzione e ci aspettiamo che le istituzioni, locali e nazionali, continuino a seguire da vicino e concretamente questa vicenda fino a una positiva conclusione per i circa 400 lavoratori coinvolti. Confidiamo che il Dottor Borgomeo sarà in grado di imprimere una svolta a questa vertenza, ovvero riportare a lavoro nel periodo più breve possibile tutti i lavoratori del sito toscano.

A questo punto è di necessaria importanza che venga convocato al più presto un incontro al Ministero dello Sviluppo economico”. Lo dichiarano Gianluca Ficco, Segretario generale Uilm, e Davide Materazzi, Segretario Uilm Firenze-Arezzo.