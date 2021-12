Giovedì 9 dicembre la conferenza di Acli e Ipsia su Genere e Linguaggio 

Giovedì 9 dicembre nella sala conferenze dell’Ex distilleria di via Ampere a Pirri si terrà un incontro di riflessione sui temi del linguaggio di genere promosso dal Coordinamento Donne delle Acli di Cagliari e Regionale, assieme a Ipsia Sardegna e alle Acli di Cagliari con il patrocinio della Municipalità di Pirri.

L’evento, coordinato da Benedetta Iannelli e Carlotta Loi, referenti del coordinamento donne Regionale e delle Acli di Cagliari, nasce nell’ambito delle iniziative di riflessione collegate alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e vuole porre l’accento su un particolare aspetto: il linguaggio.

«Abbiamo deciso di organizzare questo incontro perché siamo consapevoli che il linguaggio influenza il nostro modo di vivere e la nostra quotidianità, le parole sono azioni e fanno accadere le cose, citando Hanif Kureishi – raccontano le organizzatrici –. Per questo motivo, ognuno di noi, in virtù del proprio ruolo, può impegnarsi per riconoscere la giusta importanza al linguaggio di genere».

L’iniziativa, che si terrà il prossimo giovedì 9 dicembre nella sala conferenze dell’Ex distilleria di via Ampere a Pirri a partire dalle 18, si aprirà con i saluti istituzionali di Maria Laura Manca, presidentessa della Municipalità di Pirri e vedrà la partecipazione di Barbara Barbieri, professoressa associata dipartimento Scienze politiche, Ester Cois, ricercatrice universitaria e delegata del rettore per l’uguaglianza di genere, Susanna Pisano, consigliera di parità della città metropolitana di Cagliari, e Ornella Porcedda, consigliera della Municipalità di Pirri con delega alle politiche sociali.

Durante l’evento verranno presentati alcuni progetti ed iniziative, finalizzati al superamento delle disparità legate al genere nelle istituzioni e nel mondo accademico.

All’incontro sarà possibile accedere solo previa verifica del Green Pass. Per informazioni è possibile scrivere a acliprovincialicagliari@gmail.com o contattare lo 07043039.