Giovanni Achenza incontra gli studenti del Liceo Marconi-Lussu nel format “10 storie”

Il Centro Pastorale Diocesano di San Gavino si trasforma il venerdì pomeriggio in un set televisivo per la trasmissione in diretta streaming del format “10 Storie”, promosso dalla Caritas di Ales- Terralba per offrire spunti di riflessione di fronte alle scelte della vita, a partire dal percorso universitario. Per l’ultima e intensa puntata della prima edizione, venerdì 3 dicembre ci sarà un’ospite molto amato dal pubblico: Giovanni Achenza, bronzo ai Giochi paralimpici di Tokyo 2020, intervistato dai ragazzi del liceo pedagogico Marconi-Lussu e dal presentatore Alberto Ibba.

La Caritas di Ales-Terralba, all’interno del suo progetto “Abbi cura di lui 2021”, finanziato da Caritas Italiana con i fondi 8xmille, ha accolto gli interrogativi urgenti sollevati dai giovani circa il loro futuro, impegnandosi nell’ambito del supporto socio-educativo.

Il format, che comprende le interviste trasmesse sul canale youtube e i social, intende infatti offrire ai giovani proposte di orientamento per lo studio, per il lavoro e per la vita in generale, in un’età in cui è naturale avere mille dubbi e incertezze.” Ogni giovane, può acquisire consapevolezza su chi è lui, su ciò che gli è proprio, che lo rende felice, che aderisce alla sua coscienza, che lo appassiona e da qui partire per investire sul suo futuro”, afferma il coordinatore del progetto Davide Curreli.

“Quindi, non c’è più la paura di non riuscire a capire da dove iniziare, ognuno non può iniziare che da sé stesso. E così che nascono le 10 storie. Non siamo andati a prendere delle persone che hanno realizzato dei copioni eccellenti o messo in scena delle vite eccezionali, hanno semplicemente realizzato sé stesse”.

Ogni volta, in compagnia di un ospite diverso, con il coinvolgimento degli istituti superiori del territorio, viene trattato un nuovo tema: dalla gestione di impresa, al giornalismo, dalla televisione alla musica, dagli eventi allo sport e alla vocazione, dalla sanità, alla cultura e al volontariato internazionale.

Tutte storie di tenacia, coraggio e resilienza. Nelle precedenti puntate del format, finanziato con i fondi 8xmille, sono stati invitati: l’imprenditore Matteo Marrocu, il comico Benito Urgu, la cantante Claudia Aru, la manager culturale Giuditta Sireus, l’esperto in cooperazione internazionale Marco Pala, il parroco di Taranto don Giuseppe Marino, l’amministratore delegato della Portovesme Davide Garofalo, la giornalista Elisabetta Atzeni, Carlo Marras, neurochirurgo dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma, a capo dell’equipe che ha eseguito un delicato intervento chirurgico per separare due gemelle siamesi che avevano in comune parte del cranio e il sistema nervoso. “Ci mettiamo tutto l’impegno affinché i ragazzi possano trovare ispirazione sulle scelte di vita per il loro futuro, per il futuro del nostro territorio”, commenta il direttore della Caritas di Ales- Terralba don Marco Statzu.