Fogu: il documentario sull’incendio del Montiferru

IN USCITA IL FILM DOCUMENTARIO FOGU, IMMAGINI E VOCI DAL MONTIFERRU NEI GIORNI DEL GRANDE INCENDIO DI LUGLIO 2021.

Il documentario FOGU, realizzato da Ottavio Mura e Massimiliano Marraffa, verrà presentato in prima uscita lunedì 27 dicembre 2021 ore 18,30 presso l’ex-seminario di Cuglieri con ingresso gratuito in collaborazione con l’associazione Montiferru ed il patrocinio del Comune di Cuglieri, e il 3 gennaio 2022 alle ore 17,00 presso L’UNLA di Oristano, con ingresso gratuito, organizzato dall’Ordine dei Veterinari della Provincia di Oristano .

Oltre 20.000 ettari percorsi dal fuoco, in un susseguirsi di ore di indicibile dramma raccontato dai protagonisti nello scenario del grande incendio di luglio 2021 tra Montiferru e Planargia. Boschi, uliveti, aziende agricole, allevamenti, tutta la flora e la fauna è coinvolta e devastata dall’evento, un’umanità lacerata dall’incredulità, dall’impotenza, dal dolore.

IL PROGETTO

Il documentario ripercorre, grazie ai racconti degli abitanti, degli allevatori, dei veterinari accorsi immediatamente a soccorrere le aziende, quelle tragiche ore che hanno segnato il destino di un territorio per i prossimi decenni, con l’intento di far arrivare un monito attraverso un filmato testimoniale denso di emozioni.

advertisement

I due autori, Ottavio Mura e Massimiliano Marraffa, viste la loro conoscenza dei luoghi, hanno raccolto testimonianze sul drammatico evento, lasciando spazio all’autenticità delle immagini e delle voci, accompagnando chi guarda a comprendere cosa è accaduto e dove, percorrendo con il loro documentario la dura soglia del dopo incendio.

Una produzione della HELIX PICTURES, che ha già prodotto documentari in Sardegna, come “Il rito dei Mammutzone“, vincitore di premi e selezionato in vari festival di cinema. “FOGU” é stato realizzato in collaborazione con Il fotografo del Montiferru, nome ancorato al territorio per i suoi racconti, attraverso la fotografia ed il video, di storie e realtà vicine e lontane.