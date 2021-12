Firenze: proiezione del film “Lussu”

Domenica 05 Dicembre alle ore 11.00 cinema Stensen (Viale Don Minzoni 25c, Firenze),

L’ingresso con biglietto unico a 5,00 euro, sarà invece scontato a 4,00 euro per i soci Acsit.

Il film, che utilizza anche spezzoni di filmati storici, ripercorre l’avventurosa vita di Emilio Lussu, un uomo che si è sempre battuto per la giustizia e la libertà in Italia e nel mondo, ma racconta anche la storia di un grande amore, quello con Joyce Salvadori, compagna di una vita, anche lei partigiana, scrittrice, ecologista, attivista per i diritti delle donne e dei popoli oppressi

advertisement

Alla proiezione sarà presente il regista Fabio Segatori e, dopo il film, sono previsti gli interventi di Paolo Bagnoli, Giovanni Bogani, Giuseppe Caboni, Angelino Mereu, Valdo Spini.